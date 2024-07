Clintonovci podporili Harrisovú ako nominantku demokratov do volieb

Washington 21. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka, exministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová uvítali v nedeľu rozhodnutie úradujúceho amerického prezidenta Joea Bidena stiahnuť svoju kandidatúru a neuchádzať sa o znovuzvolenie do funkcie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Clintonovci zároveň vyjadrili svoju podporu viceprezidentke USA Kamale Harrisovej ako nominantke demokratov do tohtoročných prezidentských volieb.



Bill a Hillary Clintonovci v spoločnom vyhlásení ocenili "výnimočnú" služobnú kariéru Bidena a uviedli, že im je "poctou" pripojiť sa k nemu v podpore Harrisovej.



"Nič nám nespôsobilo väčšie obavy o našu krajinu, než hrozba, ktorú predstavuje druhé funkčné obdobie (exprezidenta Donalda) Trumpa. Sľúbil, že bude od prvého dňa diktátorom," uvádza sa vo vyhlásení Clintonovcov.



"Teraz je čas podporiť Kamalu Harrisovú a bojovať so všetkým, čo máme, aby sme ju zvolili. Zavisí od toho budúcnosť Ameriky," dodali.



Biden predtým v nedeľu oznámil, že stiahne svoju kandidatúru na post prezidenta USA a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie.



V príspevku na sieti X uviedol, že zostane vo funkcii prezidenta USA a najvyššieho veliteľa ozbrojených síl USA do januára 2025, keď sa mu skončí funkčné obdobie. V statuse tiež avizoval, že tento týždeň sa prihovorí národu.