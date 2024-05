Čln, ktorý narazil do výletnej lode na Dunaji, riadil opitý muž

Budapešť 22. mája (TASR) - Motorový čln, ktorý minulú sobotu na Dunaji pri severomaďarskej obci Verőce narazil do výletnej lode, riadil muž pod vplyvom alkoholu. Pri nehode zahynuli dve osoby, jeden človek utrpel ťažké zranenia a po piatich nezvestných pasažieroch člna stále pátrajú. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v stredu zverejnil Okresný súd okolia Budapešti na svojej webovej stránke, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Súd v prípade zadržaného kapitána výletnej lode, ktorá bola účastníkom tragickej zrážky s motorovým člnom, nariadil dohľad. To znamená, že občan Českej republiky s trvalým pobytom na Slovensku nebude môcť opustiť Budapešť až do rozhodnutia prvostupňového súdu, najneskôr však do 22. septembra 2024.



Proti verdiktu sa odvolal kapitán lode i jeho obhajca, prokurátor ho vzal na vedomie. Verdikt tak nie je konečný, avšak vykonateľný, píše sa vo vyhlásení súdu.



Kapitána výletnej lode zadržala polícia a vypočula ako podozrivého z prečinu dvojnásobného neposkytnutia pomoci s následkom smrti a šesťnásobného neposkytnutia pomoci. K týmto obvineniam podozrivý vecne nevypovedal a voči podozreniu podal sťažnosť.



Motorový čln sa plavil veľkou rýchlosťou a menil nepredvídateľne smer po celej šírke rieky, keď narazil do výletnej lode. Muž, ktorý riadil čln a jedna žena na mieste zahynuli, jeden muž sa síce ťažko zranil, ale dokázal priplávať k brehu. Zvyšní pasažieri sa aj s člnom dostali pod výletnú loď. Z ôsmich pasažierov motorového člna prežil nehodu iba jeden, občan Talianska. Záchranári našli dve maďarské obete.





