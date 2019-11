Člověka v tísni zaradilo Rusko na zoznam nežiaducich organizácií

Praha/Moskva 12. novembra (TASR) - Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo českú humanitárnu organizáciu Člověk v tísni (Človek v ohrození) na zoznam organizácií, ktoré sú v Rusku nežiaduce. Ministerstvo to v utorok oznámilo na svojom webe, informoval český spravodajský portál Novinky.cz.



Organizácia bola na zoznam zaradená v súlade s ruským federálnym zákonom "o opatreniach proti osobám zapojeným do porušovania základných ľudských práv a slobôd, práv a slobôd občanov Ruskej federácie", dodalo ministerstvo.



Člověk v tísni uvádza, že v Rusku sa venuje predovšetkým ľudským právam. Rusko je podľa organizácie krajinou s nevyjasneným politickým systémom, "v každom prípade veľmi represívnym". Rusko má rovnako nízke hodnotenie slobôd ako Azerbajdžan, píše vo svojej výročnej správe za rok 2018.



Na čiernej listine sa táto česká humanitárna organizácia ocitla po rozhodnutí námestníka ruského generálneho prokurátora zo 7. novembra.



Člověk v tísni sa stal 19. zahraničnou alebo medzinárodnou organizáciou, ktorej v Rusku zakázali činnosť. Ich zoznam vznikol po ruskom anektovaní ukrajinského Krymského polostrova v roku 2014 a po vyhlásení protiruských sankcií. V zozname je zapísaná napríklad aj Nadácia otvorenej spoločnosti miliardára a filantropa Georgea Sorosa, americká Nadácia na podporu demokracie či Svetový kongres Ukrajincov, pripomenul portál Novinky.cz.



Rusom, ktorí s organizáciami z tohto zoznamu spolupracujú, môže hroziť až šesť rokov väzenia.



Počiatky mimovládnej neziskovej organizácie Člověk v tísni siahajú do roku 1992, keď skupina novinárov pôsobiacich v krízových oblastiach celého sveta pod vedením Jaromíra Štětinu založila novinársko-humanitárny tím Epicentrum, ktorý začal pomáhať v Náhornom Karabachu zmietajúcemu sa vo vojne.



Riaditeľom a spoluzakladateľom všeobecnoprospešnej spoločnosti Člověk v tísni je Šimon Pánek, jeden zo "študentských vodcov" zamatovej (nežnej) revolúcie v roku 1989 v Československu.