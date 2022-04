CNA: Pápež by sa mohol stretnúť s Kirillom v Bratislave

Vatikán/Bratislava 29. apríla (TASR) - Stretnutie pápeža Františka s ruským patriarchom Kirillom, ktoré sa malo uskutočniť v júni v Jeruzaleme, avšak napokon bolo zrušené, by sa mohlo uskutočniť v Bratislave, napísala Catholic News Agency (CNA). Tlačová kancelária Svätej stolice však na otázku TASR o možnom bratislavskom cirkevnom summite v piatok odpovedala, že k prípadnému stretnutiu rímskeho pápeža s moskovským patriarchom nateraz nevie poskytnúť žiadne podrobnejšie informácie.



S myšlienkou uskutočniť stretnutie hláv katolíckej a ruskej pravoslávnej cirkvi v Bratislave prišiel politik Ján Figeľ z KDH, ktorý v rokoch 2016 – 2019 pôsobil ako osobitný vyslanec EÚ pre náboženskú slobodu vo svete.



"S povedomím historického duchovného a politického rozdelenia Európy a stojac zoči-voči skutočnosti krvavého konfliktu na východe Európy, musíme naliehavo spojiť svoje sily v prospech naozajstného kresťanského bratstva a jednoty na kontinente," povedal pre CNA Figeľ.



CNA popisuje Slovensko ako most medzi Západom a Východom, pričom pripomína aj cyrilo-metodské dedičstvo spomenuté v ústave SR. Slovanských vierozvestcov pritom uctievajú katolíci i pravoslávni. Pápež František počas svojej návštevy v septembri 2021 vyzval Slovensko, aby bolo poslom pokoja v srdci Európy.



Ďalšími zvažovanými lokalitami stretnutia pápeža Františka s Kirillom boli podľa CNA Kazachstan či Maďarsko.



Agentúra Reuters ešte 11. apríla priniesla informáciu, že Vatikán zvažuje predĺženie pápežovej cesty do Libanonu v dňoch 12. až 13. júna o jeden deň, aby sa mohol stretnúť s Kirillom 14. júna v Jeruzaleme. Podľa Reuters môže zrušenie plánov na stretnutie súvisieť s tým, že patriarcha moskovský a celej Rusi podporuje inváziu na Ukrajinu.



Pápež František pre argentínske noviny La Nación prednedávnom povedal, že plán na usporiadanie stretnutia s Kirillom bol "pozastavený", pretože vatikánski diplomati usúdili, že takéto stretnutie "by mohlo v tejto chvíli spôsobiť veľa zmätku".