CNN: Americká lietadlová loď údajne ostane v Stredozemnom mori dlhšie

Washington 1. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin schválil podľa dvoch nemenovaných amerických vojenských predstaviteľov plán na predĺženie zotrvania americkej lietadlovej lode USS Harry S. Truman v Stredozemnom mori do konca leta. TASR správu prevzala od spravodajskej televízie CNN.



Americká lietadlová loď bola do oblasti nasadená vlani v decembri z amerického východného pobrežia a zotrvá tam potenciálne počas celého augusta, uviedol jeden z predstaviteľov. Typická dĺžka nasadenia tejto lode je pritom šesť mesiacov. V Stredozemnom mori ostanú dlhšie i tri vojenské lode, ktoré sú súčasťou útočnej skupiny Truman.



Lietadlá, ktoré sú rozmiestnené na lodi USS Harry S. Truman podporujú snahy Spojených štátov a NATO o posilnenie východného krídla aliancie v súvislostí s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajine.



Dlhšie zotrvanie americkej lietadlovej lode v oblasti Stredozemného mora súvisí podľa CNN s tým, ako sa Pentagón snaží vyriešiť to, ako bude rotovať svoje jednotky vyslané do Európy v dôsledku ruskej invázie.



Očakáva sa, že bude predĺžené i zotrvanie americkej 82. výsadkovej divízie v Európe pre jej schopnosť rýchlej reakcie. Americká armáda vo februári už predĺžila nasadenie bojového tímu zloženého z približne 4000 vojakov, ktorí boli rotačne nasadení v Nemecku, o ďalších 60 dní.