Podľa CNN sa americké jednotky rozmiestnia vo východnej Európe

Washington 2. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden oficiálne schválil ďalšie rozmiestnenie jednotiek americkej armády vo východnej Európe a očakáva sa, že ministerstvo obrany USA (Pentagón) ešte v stredu oznámi, že vojaci budú rozmiestnení už "v najbližších dňoch". TASR o tom informovala na základe informácií, ktoré zverejnila spravodajská televízia CNN. Americký súkromný vysielateľ sa odvolal na nemenových predstaviteľov tamojšej administratívy.



Podľa doteraz oficiálne nepotvrdených správ sa má premiestniť zhruba 2000 amerických vojakov do Poľska. Ďalších niekoľko tisíc má smerovať do "juhovýchodných" členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane Rumunska, uviedli zdroje CNN. Nasadenie jednotiek je podľa nemenovaných predstaviteľov americkej vlády "prejavom podpory spojencom NATO, ktorí sa cítia ohrození ruskými vojenskými krokmi".



Americká armáda podľa CNN už uviedla zhruba 8500 vojakov v USA do stavu zvýšenej pohotovosti pre prípad, že by boli potrební v Európe. CNN však pripomína, že Spojené štáty už majú na starom kontinente desaťtisíce vojakov, ktorých môžu využiť na ďalšie nasadenie u východoeurópskych spojencov.



Jednotky budú podľa nemenovaných predstaviteľov pôsobiť na "bilaterálnom základe" so svojimi hostiteľskými krajinami, keďže NATO zatiaľ neaktivovalo sily rýchleho nasadenia (NRF).



CNN už minulý týždeň informovala, že "hŕstka spojencov" v rámci NATO viedla diskusie o nasadení tisícov vojakov do východoeurópskeho priestoru. Prezident Biden ešte minulý piatok povedal, že americké vojenské sily presunie "v najbližšom čase", keďže Rusko pokračuje v sústreďovaní svojich jednotiek v blízkosti Ukrajiny, čo vyvoláva obavy z invázie.