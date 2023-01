CNN: Biden zvažuje, že pri výročí ruskej invázie navštívi Európu

Washington 26. januára (TASR) — Americký prezident Joe Biden zvažuje, že pri príležitosti nadchádzajúceho prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu navštívi vo februári niektoré európske krajiny. Informuje o tom vo štvrtok televízna stanica CNN odvolávajúca sa na dva nemenované vysoko postavené zdroje z prostredia Bidenovej administratívy.



Biely dom dosiaľ cestu oficiálne nepotvrdil, pričom podľa citovaných predstaviteľov sa jej podrobnosti ešte musia doladiť.



Jednou zo zvažovaných zastávok má byť podľa jedného zo zdrojov Poľsko, ktoré je tranzitnou krajinou pre zbrane dodávané Ukrajine západnými krajinami. Na jeho území sú okrem toho aktuálne tisícky amerických vojakov, ktorí tam okrem iného cvičia ukrajinských vojakov.



Vzhľadom na pretrvávajúce obavy o bezpečnosť je podľa jedného z citovaných predstaviteľov veľmi nepravdepodobné, že by sa Biden v rámci cesty zastavil aj na Ukrajine.



O možnej ceste Bidena do Európy informovala vo štvrtok ako prvá americká spravodajská televízia NBC News.



CNN pripomína, že Bidenovi poradcovia už niekoľko týždňov premýšľajú, ako si pripomenúť výročie začiatku invázie pripadajúce na 24. februára. Zvažujú aj možnosť, že by americký prezident vystúpil so zásadným prejavom.