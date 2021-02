CNN: Bidenove väzby na brata Franka vyvolávajú etické otázky

Washington 4. februára (TASR) - Nový prezident USA Joe Biden pri svojom nástupe do úradu prisľúbil, že nebude v Bielom dome tolerovať presadzovanie príbuzenských vzťahov a záujmov. V súvislosti s aktivitami Bidenovho brata Franka sa však objavili otázky, ako prezident tento svoj prísľub naplní, uviedla vo štvrtok televízia CNN.



Pochybnosti sa týkajú Bidenovho mladšieho brata, Francisa "Franka" Bidena, ktorý pôsobí ako poradca právnickej kancelárie Berman Law Group so sídlom na Floride. Táto spoločnosť sa podľa CNN opakovane chváli svojimi väzbami na prezidenta a jeho rodinu. Pripomína ich na svojej webovej stránke, v reklamách či na sociálnych sieťach. Niekedy pritom naznačuje, že Frank disponuje unikátnou sieťou osobných kontaktov.



V januári, keď sa Frank Biden zúčastnil na prezidentskej inaugurácii vo Washingtone, Berman Law Group zverejnila rozsiahly reklamný článok o spoločných hodnotách, ktoré zdieľajú "obaja bratia Bidenovci". V článku sa pripomínalo, že kancelária sa angažuje v právnych sporoch, ktoré podporujú prezidentove ciele v oblasti ochrany životného prostredia a sociálnej spravodlivosti.



Samotná kancelária akékoľvek oficiálne väzby na prezidenta popiera. "Nedošlo k žiadnym rokovaniam medzi našou firmou (čo zahŕňa aj Franka Bidena) a prezidentom Bidenom, s jeho volebným štábom, prípravným tímom alebo administratívou, týkajúcich našej kancelárie alebo nejakých jej prípadov," uviedol pre CNN Matthew Moore z Berman Law Group.



K otázkam spojeným s činnosťou Franka Bidena sa Biely dom zatiaľ konkrétne nevyjadril. Trvá však na tom, že vo vzťahu k svojej rodine uplatňuje Joe Biden tie najvyššie etické štandardy a "absolútne" oddelenie od jej súkromných podnikateľských aktivít.



Biden v stredajšom rozhovore pre časopis People zopakoval, že v jeho administratíve nebudú zohrávať žiadnu úlohu členovia jeho užšej ani širšej rodiny, ani nebudú mať nijaký vplyv na jej rozhodnutia.



Pochybnosti v tomto smere sa však objavujú nielen v prípade Franka Bidena, ale aj iných rodinných príslušníkov. V minulosti Joe Biden čelil otázkam ohľadne podnikateľských aktivít svojho syna Huntera na Ukrajine.



V januári časopis Politico priniesol správu, že by v Bielom dome mohla mať kanceláriu aj Bidenova sestra Val. Prezidentovi spolupracovníci však popreli, že by sa o niečom takom uvažovalo.