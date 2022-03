CNN: Bielorusko sa podľa NATO a USA možno zapojí do vojny na Ukrajine

Washington 23. marca (TASR) - Spojené štáty a NATO sú presvedčené, že Bielorusko by sa mohlo čoskoro pripojiť k Rusku v jeho vojne proti Ukrajine. TASR správu prevzala v stredu z webovej stránky stanice CNN, ktorá sa odvoláva na predstaviteľov americkej vlády a NATO.



Vojenský predstaviteľ NATO v pondelok povedal, že zapojenie sa Bieloruska do konfliktu je vo zvýšenej miere "pravdepodobné". "Ruský prezident Vladimir Putin potrebuje podporu. Hocičo by pomohlo," uviedol predstaviteľ.



Zdroj z prostredia bieloruskej opozície pre CNN uviedol, že bieloruské bojové jednotky sú pripravené vstúpiť na Ukrajinu už v najbližších dňoch. To by podľa tohto zdroja malo najmä geopolitický význam.



Severoatlantická aliancia podľa zdroja z prostredia NATO odhaduje, že bieloruská vláda si pripravuje prostredie s cieľom odôvodniť bieloruskú inváziu na Ukrajinu.



Rusko svoju inváziu na Ukrajinu uskutočnilo z časti aj z územia Bieloruska a ešte pred jej začiatkom boli do tejto krajiny umiestnené tisíce ruských vojakov, píše CNN. USA a európske krajiny v reakcii na inváziu zaviedli sankcie proti predstaviteľom Ruska i Bieloruska vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka.