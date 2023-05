CNN: Británia údajne dodala Ukrajine rakety s dlhým doletom

Londýn 11. mája (TASR) - Británia dodala Ukrajine rakety s dlhším doletom, tak, ako to bolo predtým avizované, informuje TASR na základe štvrtkovej správy televízie CNN a agentúry DPA.



Riadené strely dlhého doletu typu Storm Shadow by mohli potenciálne zasiahnuť ciele na Ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, uviedla americká spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na niekoľko nemenovaných západných zdrojov. Britské ministerstvo obrany sa podľa nej nechcelo k otázke bezprostredne vyjadriť a odkázalo na plánované vyhlásenie v parlamente, ktoré sa očakáva v priebehu dňa.



Tamojší premiér Rishi Sunak ohlásil dodanie týchto rakiet počas svojej návštevy Kyjeva a stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo februári tohto roka.



Spomínané rakety vyvinuté spoločne Britániou a Francúzskom majú podľa CNN dolet viac než 250 kilometrov. Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ armády USA vzhľadom na plánovanú ukrajinskú protiofenzívu označil tieto strely za zbraň, ktorá má potenciál "zmeniť hru".



Ako uvádza spravodajská stanica s odvolaním sa na západné zdroje, Ukrajina uistila Londýn, že rakety Storm Shadow bude využívať výlučne v rámci svojho medzinárodne uznaného územia, nie však proti cieľom v Rusku.



Moskva už opakovane tvrdila, že Ukrajina svoje vlastné rakety zem-zem typu Hrim 2 nasadila proti cieľom na Kryme, pripomína DPA. Tieto rakety pritom majú dolet až do 500 kilometrov.



Britské jednotky nasadzovali rakety Storm Shadow okrem iného v Iraku a proti teroristickým milíciám džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii.