CNN: Časť amerických zbraní pre Ukrajinu je už v Nemecku a Poľsku

Washington 23. apríla (TASR) - Časť americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu sa už nachádza v skladoch v Nemecku a Poľsku, čo zjavne zníži čas potrebný na jej dodanie. TASR informuje podľa utorkovej správy stanice CNN. Predstavitelia americkej vlády to oficiálne nepotvrdili.



Zdroj oboznámený so situáciou pre CNN uviedol, že ako prvá bude presunutá na Ukrajinu delostrelecká munícia a tamojšie úrady ju dodajú tam, kde je potrebná. To však podľa zdroja bude logisticky náročná úloha.



Medzi najdôležitejšie požiadavky Ukrajiny patrí práve delostrelecká munícia a systémy protivzdušnej obrany.



Americká Snemovňa reprezentantov schválila v sobotu balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote takmer 61 miliárd dolárov (57,3 miliardy eur). V utorok ju musí potvrdiť americký Senát a následne podpísať prezident Joe Biden. Ten však uviedol, že balík okamžite podpíše, aby USA mohli urýchlene poslať Ukrajine potrebné zbrane a vybavenie.



Inštitút pre štúdium vojny (ISW) so sídlom vo Washingtone upozorňuje, že Ukrajina bude pravdepodobne aj v najbližších týždňoch naďalej zápasiť s nedostatkom delostreleckej munície a systémov protivzdušnej obrany. To bude súvisieť s obmedzenými schopnosťami zabezpečovať účinné obranné operácie.