CNN: Čína buduje rozsiahlu sieť raketových síl

Peking 2. júla (TASR) - Čína začala stavať v púšti neďaleko mesta Jü-men na severozápade krajiny viac ako 100 nových síl určených pre medzikontinentálne balistické rakety. Informovala o tom americká televízia CNN s odvolaním sa na zistenia expertov, ktorí porovnávali satelitné snímky. "Intenzívna výstavba" môže podľa odborníkov signalizovať výrazné rozšírenie jadrových kapacít Pekingu.



Satelitné snímky porovnávali výskumní pracovníci z kalifornskej univerzity v Monterey. Je na nich vidieť prebiehajúce stavebné práce v púšti v čínskej provincii Kan-su. Ide o 119 takmer identických objektov, ktoré sa podobajú na už postavené odpaľovacie zariadenia určené pre jadrové balistické rakety.



"Vedci porovnali satelitné fotografie nasnímané za predchádzajúce štyri mesiace so snímkami zaznamenanými za uplynulý týždeň. Objavili raketový komplex s rozlohou stoviek štvorcových kilometrov," povedal americký expert na čínsky jadrový arzenál Jeffrey Lewis, ktorého okrem CNN citoval aj americký denník The Washinton Post.



"Je to skutočne zarážajúce tempo výstavby," uviedol Lewis s tým, že prekvapivý je aj jej rozsah. "Tých síl je veľa," povedal Lewis, "oveľa viac, ako sme očakávali".



Správy o pravdepodobnom novom raketovom komplexe prišli v čase, keď čínsky vodca Si Ťin-pching v nacionalistickom prejave pri príležitosti stého výročia vzniku Čínskej komunistickej strany uviedol, že vzostup Číny je "historickou nevyhnutnosťou" a už sa nenechá "šikanovať a utláčať" inými krajinami.



Čína má podľa CNN "relatívne skromnú" zásobu jadrových zbraní. Experti predpokladajú, že ide o 250 až 350 hlavíc.



Stavba desiatok nových raketových síl môže podľa americkej televízie signalizovať "historický posun" v zbrojení. Zároveň však dodala, že Čína už v minulosti rozmiestnila makety raketových síl, aby predstierala silu.