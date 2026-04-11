CNN: Čína sa chystá dodať Iránu nové systémy protivzdušnej obrany
Autor TASR
Washington 11. apríla (TASR) - Americké spravodajské služby v analýzach naznačujú, že Čína sa pripravuje v najbližších týždňoch dodať Iránu nové systémy protivzdušnej obrany. Pre televíznu stanicu CNN to uviedli traja ľudia oboznámení so spravodajskými informáciami. Tie zároveň napovedajú, že Teherán môže dočasné prímerie na Blízkom východe využívať ako príležitosť na doplnenie niektorých zbraňových systémov s pomocou kľúčových zahraničných partnerov, informuje TASR.
Dva zo zdrojov pre CNN hovorili o existujúcich náznakoch, že Peking sa snaží posielať zásielky cez tretie krajiny, aby zatajil ich skutočný pôvod. Systémy, ktoré Čína pripravuje na dodanie, sú prenosné protilietadlové rakety odpaľované z ramena človeka, na princípe protitankových striel, známe ako MANPADS. Hrozbou sú najmä pre nízko letiace vojenské lietadlá.
Hovorca čínskeho veľvyslanectva vo Washingtone na túto správu reagoval, že „Čína nikdy neposkytla zbrane žiadnej strane konfliktu, tieto informácie nie sú pravdivé. Vyzývame americkú stranu, aby sa zdržala nepodložených obvinení, škodlivého spájania súvislostí a senzáciechtivosti“.
Dodávky systémov MANPADS Teheránu by znamenali eskaláciu čínskej podpory tejto krajine od začiatku spoločnej vojenskej operácie USA a Izraela proti Iránu, pripomína CNN. Išlo by o provokatívny krok, keďže Peking uviedol, že pomohol sprostredkovať dohodu o prímerí, ktorá začiatkom tohto týždňa vojnu pozastavila. Prezident Spojených štátov Donald Trump sa má zase začiatkom budúceho mesiaca stretnúť v Pekingu s prezidentom Si Ťin-pchingom.
Trump v pondelok naznačil, že stíhačka F-15 zostrelená minulý týždeň nad Iránom bola zasiahnutá „ručnou, z ramena odpaľovanou tepelne navádzanou raketou“, pričom Teherán uviedol, že použil „nový“ systém protivzdušnej obrany. Nie je však jasné, či išlo o zariadenie čínskej výroby.
Ako uvádza CNN, čínske spoločnosti naďalej predávajú Iránu sankcionované technológie dvojitého použitia, ktoré mu umožňujú pokračovať vo výrobe zbraní a zlepšovať navigačné systémy. Priame dodávky zbraňových systémov zo strany čínskej vlády by však predstavovali novú úroveň podpory.
