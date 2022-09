CNN: Dekrét o mobilizácii zahŕňa viac než čiastočnú brannú povinnosť

Moskva 22. septembra (TASR) - Dekrét o čiastočnej mobilizácii, ktorý podpísal šéf Kremľa Vladimir Putin, by v skutočnosti mohol mať širší záber, než avizoval vo svojom príhovore. Pre stanicu CNN to vo štvrtok uviedli viacerí právni experti a politológovia.



Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Vojenská služba sa podľa neho bude vzťahovať len na "občanov, ktorí sú v súčasnosti v zálohe, predovšetkým na tých, ktorí slúžili v ozbrojených silách, majú určité vojenské povolania a relevantné skúsenosti".



Príslušný dekrét, ktorý šéf Kremľa podpísal, však uvádza pojem "čiastočná mobilizácia" len v prvom odseku. Na rozdiel od Putinovho príhovoru sa v ňom píše, že branná povinnosť sa nevzťahuje len na tých, ktorí nie sú v stanovenom vekovom rozmedzí, alebo sú chorí či vo výkone väzenského trestu.



Hoci samotný dekrét opisuje mobilizáciu ako čiastočnú, podľa ruskej politologičky Jekateriny Šuľmanovej nevymedzuje žiadne presné kritériá. "Fakt, že sa čiastočná mobilizácia vzťahuje len na občanov v zálohe či tých, ktorí majú potrebné skúsenosti, odznel len v prejave, nie je v dekréte".



Ruský právnik Pavel Čikov, ktorý sa zameriava najmä na oblasť ľudských práv, na Telegrame vyhlásil, že "dekrét povoľuje mobilizáciu v tom najširšom zmysle slova".



"Rozhodnutie je v kompetencii (ruského) ministerstva obrany, ktoré určí, kto pôjde do vojny, odkiaľ a v akom počte," upozornil Čikov.