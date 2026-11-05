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CNN: Demokrati budú mať v Snemovni najviac kresiel od roku 2008
Televízia NBC News odhaduje, že demokrati môžu v 435-člennej Snemovni reprezentantov získať až 259 kresiel.
Autor TASR
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Washington 5. novembra (TASR) - Demokrati budú mať od januára budúceho roka v Snemovni reprezentantov USA najmenej 250 zástupcov, teda najviac od volieb v roku 2008. Vyplýva to z projekcie televízie CNN po utorňajších voľbách do Kongresu, píše TASR.
Demokrati získali vo voľbách dostatok mandátov na to, aby mali väčšinu v oboch komorách parlamentu. Podľa CNN dali jasne najavo svoj nesúhlas s prezidentom Donaldom Trumpom tým, že odmietli kandidátov, ktorých podporil v kľúčových súbojoch.
Výsledky vo viacerých okrskoch nie sú ani takmer dva dni po zatvorení volebných miestností jasné. Počet demokratických kongresmanov tak môže ešte narásť a dokonca sa vyrovnať výsledkom demokratov z 90. rokov.
Televízia NBC News odhaduje, že demokrati môžu v 435-člennej Snemovni reprezentantov získať až 259 kresiel.
Demokrati získali vo voľbách dostatok mandátov na to, aby mali väčšinu v oboch komorách parlamentu. Podľa CNN dali jasne najavo svoj nesúhlas s prezidentom Donaldom Trumpom tým, že odmietli kandidátov, ktorých podporil v kľúčových súbojoch.
Výsledky vo viacerých okrskoch nie sú ani takmer dva dni po zatvorení volebných miestností jasné. Počet demokratických kongresmanov tak môže ešte narásť a dokonca sa vyrovnať výsledkom demokratov z 90. rokov.
Televízia NBC News odhaduje, že demokrati môžu v 435-člennej Snemovni reprezentantov získať až 259 kresiel.