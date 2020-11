CNN: Doteraz nie je známy víťaz volieb v štyroch štátoch

Washington 11. novembra (TASR) - Ani viac ako týždeň po prezidentských voľbách v USA nie je jasné, ktorému kandidátovi pripadnú volitelia štyroch štátov - Arizona, Georgia, Aljaška a Severná Karolína. Vyplýva to zo stredajších údajov americkej televízie CNN.



Biden sa v sobotu stal víťazom amerických prezidentských volieb po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident tým presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov, ktorú potreboval na potvrdenie víťazstva. Biden neskôr zvíťazil i v štáte Nevada a celkovo zatiaľ získal 279 z 538 hlasov voliteľov. Volebné výsledky ešte musia oznámiť štyri americké štáty, pripomína CNN.



Biden má tesný náskok v štáte Georgia. Po spočítaní 99 percent voličských hlasov vedie so ziskom 49,5 percenta pred úradujúcim prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý má zatiaľ v Georgii 49,2 percenta hlasov. Novozvolený prezident si udržuje tesný náskok aj v Arizone, kde po spočítaní 99 percent hlasov vedie nad Trumpom o 0,4 percentuálneho bodu.



Trump vedie v štátoch Aljaška i Severná Karolína. Úradujúci prezident vo voľbách v roku 2016 zvíťazil vo všetkých z týchto štyroch štátov.



Taktiež nie sú známe celkové výsledky volieb do amerického Kongresu, ktoré prebiehali súčasne s prezidentskými voľbami. V utorok neskoro večer si Demokratická strana zo ziskom najmenej 218 kresiel zaistila väčšinu v Snemovni reprezentantov, dolnej komore Kongresu. Republikáni získali v tejto komore dosiaľ 201 kresiel. Súboje o zvyšných 16 kresiel ešte neboli rozhodnuté.



Podľa čiastočných výsledkov volieb do hornej komory Kongresu majú v Senáte republikáni 49 kresiel a demokrati 48 kresiel, uvádza CNN. Senát Spojených štátov tvoria dvaja zástupcovia každého štátu, má teda celkovo 100 členov. Doposiaľ v ňom mali väčšinu 53 zástupcov republikáni, 45 senátorov bolo z radov demokratov a dvaja boli nezávislí.



Tento rok americkí voliči rozhodovali o 35 senátorských kreslách. O obsadení dvoch kresiel za štát Georgia sa rozhodne až v januári a očakáva sa, že ich obe získajú republikáni.



Trump odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky. Biden a jeho tím sa naďalej pripravujú na prevzatie moci 20. januára, čo je deň inaugurácie nového prezidenta.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.