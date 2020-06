CNN: EÚ uvažuje o zákaze vstupu pre cestujúcich z USA

Washington 24. júna (TASR) - Európska únia zvažuje, že zakáže vstup cestujúcim z tretích krajín s výrazným výskytom nákazy novým koronavírusom vrátane Spojených štátov. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na vyjadrenia nemenovaných predstaviteľov EÚ.



Krajiny EÚ sa momentálne pripravujú na znovuotvorenie svojich hraníc pre cestujúcich z tretích krajín. Predstavitelia Európskej komisie sa pritom snažia s členskými štátmi dohodnúť na tom, ktoré tretie krajiny budú považovať za bezpečné v tom zmysle, že od 1. júla dovolia na svoje územie vstup cestujúcim z nich.



Prípadné nové reštrikcie by podľa troch citovaných zdrojov mali závisieť od toho, akým spôsobom daná krajina zvláda pandémiu koronavírusu. Brusel pritom údajne zvažuje, že zakáže vstup do EÚ cestujúcim z krajín, v ktorých je nákaza najrozšírenejšia.



CNN však upozorňuje, že odporúčanie EK v tomto smere nie sú záväzné a jednotlivé členské krajiny EÚ majú samé právomoc rozhodnúť o tom, pre koho svoje hranice otvoria. EK sa snaží o to, aby členské štáty v tomto smere postupovali koordinovane.