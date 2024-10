CNN: Izrael môže vymeniť Sinwárovo telo za rukojemníkov

Washington 20. októbra (TASR) - Telo vodcu palestínskej militantnej skupiny Hamas Jahju Sinwára by Izrael mohol vymeniť za izraelských rukojemníkov zadržiavaných už vyše roka v palestínskom Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správy americkej spravodajskej televízie CNN.



Prepustenie rukojemníkov môže byť pre Hamas jediným spôsobom, ako získať telo svojho vodcu, uviedli izraelské zdroje pre CNN. Izrael takto chce vyvinúť tlak na prepustenie unesených ľudí, ktorých pri teroristickom útoku 7. októbra 2023 palestínske komandá zavliekli do Pásma Gazy.



Zdroje CNN súčasne upozorňujú, že vrátenie Sinwárovho tela by mohlo byť pre členov Hamasu mobilizujúcim a zjednocujúcim faktorom.



Izrael oznámil Sinwárovo zabitie 17. októbra. Nasledujúci deň jeho smrť potvrdil aj Hamas. Izraelské centrum súdneho lekárstva uviedlo, že príčinou smrti bolo strelné poranenie hlavy. Ako približný čas smrti bol stanovený večer 16. októbra.



Sinwár je považovaný za strojcu útoku na južný Izrael zo 7. októbra minulého roka. Komandá militantov pri ňom zabili viac ako 1000 ľudí a vyše 250 zajali a odvliekli do Pásma Gazy. Niektorí z rukojemníkov boli vlani v novembri v rámci dohody medzi Izraelom a Hamasom vymenení za palestínskych väzňov zadržiavaných v židovskom štáte. Predpokladá sa, že v rukách Hamasu zostáva menej ako sto rukojemníkov. Približne 40 z nich považuje Izrael za mŕtvych.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu po Sinwárovej smrti vyzval príslušníkov Hamasu, aby zložili zbrane a vydali Izraelu zostávajúcich rukojemníkov. Hamas to však odmietol.