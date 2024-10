CNN: Izrael nezaručil USA, že nezaútočí na iránske jadrové zariadenia

Washington 5. októbra (TASR) - Izrael nezaručil Bidenovej administratíve, že nezasiahne iránske jadrové zariadenia v rámci odvety za útoky iránskymi balistickými raketami zo začiatku tohto týždňa, uviedol v piatok pre CNN vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, informuje TASR.



Americkí predstavitelia vyjadrili podporu Izraelu v reakcii na vypálenie takmer 200 iránskych rakiet, pričom viacerí verejne vyhlásili, že za to musí Teherán niesť následky. Zároveň sa však obávajú z regionálneho konfliktu, keďže zápasia s čoraz nestabilnejšou situáciou na Blízkom východe.



Prezident USA Joe Biden v stredu vyhlásil, že nesúhlasí s údermi na jadrové zariadenia Iránu. Dodal, že by rozmýšľal o iných alternatívach odvety. Naopak, republikánsky kandidát na post šéfa Bieleho domu Donald Trump v piatok povedal, že Izrael by mal zaútočiť na jadrové zariadenia Teheránu.



USA údajne doteraz neboli informované, kedy Izrael plánuje odvetu proti Iránu. Podľa vysokopostaveného predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí je "naozaj ťažké povedať", či krajina pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua využije výročie útoku palestínskeho hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 na odvetu.



"Myslím si, že určitým spôsobom by sa chceli vyhnúť siedmemu dňu, takže podľa môjho odhadu, ak by k niečomu došlo, bolo by to pravdepodobne pred alebo po ňom," dodal pod podmienkou anonymity.