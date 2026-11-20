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CNN: Kuba prepustila 68-ročnú Američanku po takmer desiatich rokoch
Televízia so žiadosťou o komentár kontaktovala aj kubánske veľvyslanectvo vo Washingtone a kubánske ministerstvo zahraničných vecí.
Autor TASR
Havana/Washington 20. novembra (TASR) - Šesťdesiatosemročná Američanka, ktorú od roku 2017 zadržiavali na Kube, bola v septembri prepustená a vrátila sa späť do Spojených štátov. V piatok o tom informovala televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Alinu Lópezovú Miyaresovú zadržali na Kube v roku 2017 a za špionáž ju vojenský súd odsúdil na 13 rokov. Podľa zdrojov CNN v priebehu tohto roka tím americkej vlády diskrétne odletel do Havany s cieľom dopraviť kubánsko-americkú učiteľku späť.
„V septembri sme privítali návrat Aliny Lópezovej do Spojených štátov. Za jej prepustenie nedošlo k žiadnej výmene. Z úcty k jej súkromiu nemáme v tejto chvíli žiadne ďalšie informácie,“ uviedol hovorca rezortu diplomacie pre CNN.
Televízia so žiadosťou o komentár kontaktovala aj kubánske veľvyslanectvo vo Washingtone a kubánske ministerstvo zahraničných vecí.
Lópezová sa narodila na Kube, odkiaľ odišla ešte ako dieťa. Získala americké občianstvo a pracovala ako špeciálna pedagogička. V roku 2017 ju späť na Kubu pravdepodobne zlákal jej manžel, s ktorým však nežila a podľa všetkého bol kubánskym špiónom. Následne ju tam úrady zadržali.
Pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie (WGAD) v roku 2022 rozhodla, že bola zadržaná svojvoľne, a vyzvala Kubu na jej okamžité prepustenie.
Podľa CNN podporoval snahy o zabezpečenie návratu Lópezovej aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, potomok kubánskych prisťahovalcov. Syn zadržiavanej Michael Peralta ešte v marci uviedol, že jeho mama má závažné zdravotné problémy a vyžaduje si operáciu.
Lópezová bola prepustená napriek narastajúcemu napätiu medzi Washingtonom a Havanou, keďže administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží vynútiť zmenu vo vedení Kuby, pripomína CNN.
Alinu Lópezovú Miyaresovú zadržali na Kube v roku 2017 a za špionáž ju vojenský súd odsúdil na 13 rokov. Podľa zdrojov CNN v priebehu tohto roka tím americkej vlády diskrétne odletel do Havany s cieľom dopraviť kubánsko-americkú učiteľku späť.
„V septembri sme privítali návrat Aliny Lópezovej do Spojených štátov. Za jej prepustenie nedošlo k žiadnej výmene. Z úcty k jej súkromiu nemáme v tejto chvíli žiadne ďalšie informácie,“ uviedol hovorca rezortu diplomacie pre CNN.
Televízia so žiadosťou o komentár kontaktovala aj kubánske veľvyslanectvo vo Washingtone a kubánske ministerstvo zahraničných vecí.
Lópezová sa narodila na Kube, odkiaľ odišla ešte ako dieťa. Získala americké občianstvo a pracovala ako špeciálna pedagogička. V roku 2017 ju späť na Kubu pravdepodobne zlákal jej manžel, s ktorým však nežila a podľa všetkého bol kubánskym špiónom. Následne ju tam úrady zadržali.
Pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie (WGAD) v roku 2022 rozhodla, že bola zadržaná svojvoľne, a vyzvala Kubu na jej okamžité prepustenie.
Podľa CNN podporoval snahy o zabezpečenie návratu Lópezovej aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, potomok kubánskych prisťahovalcov. Syn zadržiavanej Michael Peralta ešte v marci uviedol, že jeho mama má závažné zdravotné problémy a vyžaduje si operáciu.
Lópezová bola prepustená napriek narastajúcemu napätiu medzi Washingtonom a Havanou, keďže administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snaží vynútiť zmenu vo vedení Kuby, pripomína CNN.