CNN: Lietadlo NATO monitorovalo pohyb rakety pred jej dopadom v Poľsku

Washington 16. novembra (TASR) - Lietadlo aliancie NATO letiace v utorok nad poľským vzdušným priestorom monitorovalo aj pohyb rakety, ktorá neskôr dopadla na poľské územie.



Pre americkú spravodajskú televíziu CNN to v utorok povedal nemenovaný vojenský predstaviteľ aliancie, informuje TASR.



Príslušné záznamy "boli poskytnuté NATO a Poľsku," dodal vojenský predstaviteľ NATO.



CNN pripomenula lietadlá aliancie od začiatku ruskej invázie vykonávajú pravidelný dozor okolo Ukrajiny. Lietadlo letiace v utorok nad Poľskom monitorovalo dianie na Ukrajine tiež.



Predstaviteľ NATO nepovedal, kto odpálil raketu, ktorá bola sledovaná počas dopadu v Poľsku. Neuviedol ani, odkiaľ bola odpálená.



Americký prezident Joe Biden pred tým - v noci na stredu (SEČ) - uviedol, že podľa predbežných informácií je nepravdepodobné, že by raketa, ktorá v utorok spôsobila výbuch v Poľsku a zabila dvoch civilistov, bola vypálená z Ruska.



Po stretnutí s ďalšími svetovými lídrami, ktoré sa konalo v rámci summitu G20 na ostrove Bali v Indonézii, sa novinári Bidena opýtali, či je ešte príliš skoro na to, aby povedal, či bol projektil vypálený z Ruska.



"Existujú predbežné informácie, ktoré to spochybňujú. Nechcem to povedať, kým to úplne nevyšetríme," reagoval Biden. Dodal, že podľa trajektórie rakety je nepravdepodobné, že "by to bolo vypálené z Ruska". "Ale uvidíme," podotkol.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v noci na stredu uviedol, že dôkazy naznačujú, že raketa, ktorá dopadla v obci Przewodów na východe Poľska, bola "jediná" a neexistujú žiadne dôkazy o ďalších.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí predtým uviedlo, že "raketa ruskej výroby" dopadla na poľskom území neďaleko ukrajinských hraníc a zabila dvoch ľudí.



Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že správy o dopade ruských rakiet na území Poľska sú "zámernou provokáciou".



Generálny tajomník OSN António Guterres v noci na stredu apeloval, že je "absolútne nevyhnutné" vyhnúť sa eskalácii vojny na Ukrajine. Uviedol to v reakcii na najnovší vývoj v Poľsku.