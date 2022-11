CNN: Muž obvinený z útoku na Pelosiho môže byť vyhostený

San Francisco 4. novembra (TASR) - David DePape, ktorý je obvinený z minulotýždňového útoku na manžela predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiovej, bol v Spojených štátoch nezákonne a môže byť vyhostený. TASR správu prevzala vo štvrtok z webovej stránky stanice CNN, ktorá sa odvoláva na americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS).



Americký colný a imigračný úrad (ICE) podľa DHS nariadil imigračné zadržanie kanadského občana DePapeho 1. novembra.



David DePape (42) bol zatknutý 28. októbra po tom, čo sa vlámal do domu Pelosiovcov v San Franciscu s úmyslom napadnúť Pelosiovú. Ako sám povedal vyšetrovateľom, plánoval Pelosiovú zajať a zlomiť jej kolená. V dome však našiel iba jej 82-ročného manžela Paula, ktorého napadol kladivom. Pelosiho museli následne hospitalizovať; vo štvrtok 3. novembra bol však prepustený do domácej liečby.



Imigračné zadržanie by nemalo mať vplyv na DePapeho prípad, pretože osoby bývajú často deportované až po tom, ako sú ich trestné prípady uzavreté, píše CNN.



DePape čelí v súvislosti s útokom viacerým obvineniam. Na úrovni štátu Kalifornia bol obvinený z pokusu o vraždu, vlámania, útoku so smrtiacou zbraňou, týrania staršej osoby, neoprávneného zadržiavania staršej osoby a ohrozenia verejného činiteľa a jeho rodiny. Na federálnej úrovni bol obvinený z pokusu o únos americkej predstaviteľky a z napadnutia jej rodinného príslušníka.



ICE vydáva imigračné zadržanie na osoby, ktoré boli zatknuté na základe obvinení z trestných činov, a u ktorých má ICE dôvod sa domnievať, že nie sú občanmi krajiny a mohli by byť vyhostené. Uvádza to tento úrad na svojej oficiálnej webovej stránke.