CNN: Na Ukrajine zahynul Tanzánčan, ktorý bojoval na strane Ruska

Moskva 23. januára (TASR) - Na Ukrajine zahynul občan Tanzánie, ktorý tam bojoval na strane Ruska, a to za ruskú súkromnú žoldniersku Vagnerovu skupinu. Informuje o tom v pondelok stanica CNN odvolávajúca sa na správy ruských médií, uvádza TASR.



Tridsaťjedenročný Tanzánčan Nemes Tarimo študoval pred časom na Ruskej technologickej univerzite (RTU MIREA). Neskôr podľa slov jedného zo svojich spolubojovníkov skončil za spáchanie nespresneného zločinu vo väzení. Podľa správy ruskej agentúry RIA Novosti si údajne počas odpykávania trestu v kolónii zaumienil, že sa ako dobrovoľník prihlási do bojov na Ukrajine.



Ruská webstránka RIA FAN, ktorá je spájaná so šéfom vagnerovcov Jevgenijom Prigožinom, zverejnila ešte minulý týždeň videozáznam zo zádušnej liturgie, ktorá sa údajne za Tarima konala v meste Goriačij Kľuč v ruskom Krasnodarskom kraji. CNN podotýka, že pravosť tohto záznamu nedokázala nezávisle overiť.



V článku, ku ktorému bolo zmienené video pripojené, sa písalo, že Tarimo "bojoval pri Bachmute na strane Vagnerovej skupiny a zahynul počas bojovej misie" 24. októbra.



Tarimova sesternica v rozhovore pre CNN povedala, že jej bratranec študoval v zahraničí. Taktiež potvrdila správu o jeho úmrtí. Zároveň však dodala, že jeho rodina "nemala ani potuchy o tom, že bol niekedy zatknutý" a nevie, či bojoval na Ukrajine.



Vagnerova skupina verbuje v ostatných deviatich mesiacoch do bojov na Ukrajinu húfne práve aj odsúdencov z ruských väzníc, ktorým za to sľubuje žold a tiež udelenie amnestie.



Ešte v novembri vyšlo najavo, že v bojoch na Ukrajine zahynul na strane vagnerovcov aj 23-ročný zambijský študent, ktorý si mal v Rusku taktiež odpykávať väzenský trest.



Prigožin začiatkom januára oznámil, že na slobodu prepustili už prvú skupinu väzňov, ktorí dostali amnestiu výmenou za to, že polroka bojovali na Ukrajine. "Nepite priveľa, neužívajte drogy, neznásilňujte ženy a nezapájajte sa do ničoho zlého," povedal vtedy amnestovaným trestancom, ktorí si podľa jeho slov zaslúžia "najhlbší" rešpekt spoločnosti.