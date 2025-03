CNN: Pentagón má dať možnosti k prístupu k Panamskému prieplavu

Washington 14. marca (TASR) - Pentagón má za úlohu poskytnúť dôveryhodné vojenské možnosti na zabezpečenie spravodlivého a neobmedzeného vojenského a obchodného prístupu k Panamskému prieplavu. Podľa portálu stanice CNN sa to uvádza v najnovšom usmernení Bieleho domu, ktorý má k dispozícii.



Šéf Bieleho domu Donald Trump opakovane vyhlásil, že chce "získať späť" Panamský prieplav, ktorý sa považuje za jednu zo strategicky najdôležitejších vodných ciest na svete. Americký prezident však neposkytol podrobnosti o tom, ako by to urobil.



Informácie o dokumente, ktorý nová administratíva označila za predbežné usmernenie v oblasti národnej bezpečnosti, potvrdili aj dvaja nemenovaní americkí predstavitelia pre agentúru Reuters.



Jeden zo zdrojov poznamenal, že americká armáda má širokú škálu potenciálnych možností na zabezpečenie prístupu k prielivu vrátane úzkej spolupráce s panamskou armádou.



Ministerstvo obrany USA na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo.



Panamský prieplav je 82 kilometrov dlhá vodná cesta, ktorá spája Tichý a Atlantický oceán od roku 1914 a je rozhodujúca pre dovoz tovaru kontajnerovými loďami z Ázie do Spojených štátov a pre vývoz amerických komodít vrátane skvapalneného zemného plynu.



Prieplav začali stavať v roku 1880 Francúzi, pre náročnosť podmienok výstavbu ukončili v roku 1893. V roku 1904 vo výstavbe pokračovali Spojené štáty výmenou za dlhodobú správu prieplavu a okolitého územia. USA a Panama podpísali v roku 1977 dohody, ktoré pripravili pôdu pre návrat prieplavu pod plnú panamskú kontrolu. Washington ho Paname odovzdal v roku 1999 po období spoločnej správy.



Trump tvrdí, že USA si musia vziať kanál späť, pretože Čína ho kontroluje a mohla by ho využiť na oslabenie amerických záujmov. Vo svojom januárovom inauguračnom prejave americký prezident zopakoval obvinenia, že Panama porušila sľuby, ktoré dala pri konečnom prevode prieplavu v roku 1999. Tieto tvrdenia panamská vláda dôrazne odmietla a upozornila, že prieplav spravuje spoločnosť nezávislá na panamskej vláde.