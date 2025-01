CNN plánuje prepustiť približne 200 zamestnancov

New York 24. januára (TASR) - Americká spravodajská spoločnosť CNN prepustí šesť percent zamestnancov, čo predstavuje približne 200 ľudí, uviedla vo štvrtok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



CNN nasleduje príklad ďalších médií, ktoré pristúpili k reštrukturalizácii v nadväznosti na návrat prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. "Niektoré z dnešných oznámení znamenajú nové a významné pracovné príležitosti v CNN, no iné povedú k strate niektorých cenných kolegov," uviedol v správe pre zamestnancov výkonný riaditeľ CNN Mark Thompson.



"Áno, dôjde k strate pracovných miest. Dotkne sa to približne 6 percent súčasných zamestnancov CNN, ale neočakávame, že celkový počet zamestnancov v tomto roku výrazne klesne, ak vôbec," dodal. "Je to vďaka 70 miliónom dolárov, ktoré investujeme do našich digitálnych plánov a mnohých nových pracovných miest, ktoré vďaka tomu vzniknú," vyhlásil Thompson.



Nie je zrejmé, či sa reštrukturalizácia CNN bude podobať na model iných amerických médií, kde prišli o miesta skúsení reportéri a redaktori s vyššími platmi. Týmto spôsobom sa uvoľnili miesta mladším a lacnejším zamestnancom pre digitálne projekty, píše AFP.



V novembri oznámila tlačová agentúra Associated Press zníženie počtu pracovných miest o takmer osem percent. Reagovala tak na stratu klientov a ekonomické problémy. V júli 2024 CNN oznámila zrušenie približne 100 pracovných miest. Zároveň vytvorila digitálne predplatné na svojej webovej stránke, aby nahradila časť príjmov.



Thompson vo štvrtok oznámil aj spustenie nového plateného streamovacieho produktu bez uvedenia ďalších podrobností. CNN už v roku 2022 spustila streamovaciu službu CNN+, ktorú však po mesiaci zrušila pre zložitú niekoľkomiliardovú fúziu medzi spoločnosťami WarnerMedia a Discovery.