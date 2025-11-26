< sekcia Zahraničie
CNN: Podľa Petra ide USA v Karibiku o venezuelskú ropu
Prezidenta Venezuely Nicolása Madura zase Biely dom považuje za lídra zločineckej skupiny Cartel de los Soles (Kartel sĺnk), ktorú USA v pondelok označili za zahraničnú teroristickú organizáciu.
Bogota 26. novembra (TASR) - Zvýšená vojenská prítomnosť Spojených štátov v Karibiku súvisí viac s ropnými zásobami Venezuely než s údajným bojom proti drogovej kriminalite. V rozhovore pre televíziu CNN zverejnenom v stredu to vyhlásil kolumbijský prezident Gustavo Petro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„(Ropa) je jadrom problému,“ povedal Petro pre CNN a zdôraznil, že Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete.
„Ide teda o rokovania o rope. Verím, že to je logika (amerického prezidenta Donalda) Trumpa. Nejde mu o demokratizáciu Venezuely, nieto o obchodovanie s drogami,“ pokračoval kolumbijský líder. Podľa neho Venezuela nie je významným producentom drog a prechádza cez ňu len relatívne malá časť svetového obchodu s drogami.
CNN pripomína, že Spojené štáty na kolumbijského prezidenta v októbri uvalili sankcie a obvinili ho z účasti na „nelegálnom medzinárodnom obchode s drogami“, čo Petro odmietol. V rozhovore pre televíziu obhajoval svoje úsilie v boji proti obchodu s drogami a uviedol, že jeho vláda zadržala viac kokaínu ako akákoľvek iná vláda v histórii.
Venezuelský prezident už viackrát tvrdil, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.
Petro v rozhovore pre CNN spochybnil tvrdenia o prepojeniach venezuelského prezidenta na obchod s drogami a uviedol, že jeho hlavný problém je „nedostatok demokracie“.
Washington svoju vojenskú prítomnosť pri pobreží Latinskej Ameriky obhajuje deklarovaným bojom proti pašovaniu drog. Americké útoky na viacero plavidiel podozrivých z tejto činnosti si už vyžiadali desiatky obetí v Karibiku aj Tichom oceáne. USA však doposiaľ nezverejnili dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
