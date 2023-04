CNN: Pre únik dokumentov z Pentagónu Ukrajina zmenila vojenské plány

Washington 10. Apríla (TASR) - Uniknuté tajné dokumenty Pentagónu poskytli vzácne informácie o práci americkej špionáže. Predstavitelia vo Washingtone sa preto obávajú, že by to mohlo ohroziť citlivé zdroje a narušiť dôležité zahraničné vzťahy. TASR informuje podľa americkej televízie CNN.



Ukrajina už kvôli úniku informácií zmenila niektoré zo svojich vojenských plánov, uviedol zdroj blízky ukrajinskému prezidentovi.



Pravosť dokumentov sa doteraz nepotvrdila, ale niektoré ich časti považujú odborníci za autentické. V prípade Ukrajiny Moskve poskytujú cenné informácie o harmonograme dodávok zbraní či slabinách ukrajinskej výzbroje, protivzdušnej obrany a pripravenosti pred chystanou protiofenzívou.



Jeden z dokumentov odhaľuje, že USA sledovali aj Volodymyra Zelenského. To nie je prekvapujúce, povedal zdroj blízky Zelenskému, ale ukrajinskí predstavitelia sú hlboko frustrovaní únikom informácií.



"Ministerstvo obrany naďalej skúma a posudzuje platnosť odfotografovaných dokumentov, ktoré kolujú na stránkach sociálnych médií a podľa všetkého obsahujú citlivý a vysoko utajovaný materiál," uviedla Sabrina Singhová z tlačového oddelenia Pentagónu. "Zameriavame sa na posúdenie vplyvu týchto dokumentov na národnú bezpečnosť USA a na našich spojencov a partnerov."



Podľa zdrojov CNN už Pentagón sprísnil kontrolu toku prísne tajných dokumentov, ku ktorým majú prístup stovky ľudí vo vláde. Uniknuté informácie sa netýkajú iba vojenských operácií na Ukrajine. Odhaľujú tiež rozsah amerického odpočúvania kľúčových spojencov vrátane Južnej Kórey, Izraela a Ukrajiny.



Dokumenty sa minulý mesiac objavili na platforme sociálnych médií Discord. Ide o fotografie dokumentov položených na časopisoch a obklopených inými náhodnými predmetmi. Je to, ako keby boli narýchlo zložené a strčené do vrecka pred vybratím z bezpečného miesta, uviedol zdroj oboznámený s takýmto typom dokumentov.