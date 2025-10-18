< sekcia Zahraničie
CNN: Predstavitelia rokujú o možnom stretnutí Trumpa s Kim Čong-unom
Autor TASR
Washington 18. októbra (TASR) - Predstavitelia americkej prezidentskej administratívy podľa zdrojov televízie CNN rokujú o organizácii štvrtého osobného stretnutia šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktoré by sa mohlo uskutočniť v najbližších týždňoch. TASR o tom informuje podľa správ CNN a magazínu Politico.
Podľa zdrojov CNN americkí predstavitelia zatiaľ nezačali pracovať na „žiadnom serióznom logistickom plánovaní“, pretože sa primárne sústredia na organizáciu stretnutia Trumpa s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
„Chcel by som sa s (Kimom) tento rok stretnúť,“ uviedol Trump v auguste počas prvej návštevy juhokórejského prezidenta I Če-mjonga v Bielom dome. „Spravíme to a budeme rokovať. Chcel by sa so mnou stretnúť. Tešíme sa na stretnutie s ním. Zlepšíme vzájomné vzťahy,“ dodal.
Severokórejský vodca taktiež v minulosti uviedol, že je otvorený ďalšiemu stretnutiu s Trumpom. „Osobne mám na amerického prezidenta Trumpa stále dobré spomienky. Ak USA upustia od svojej posadnutosti denuklearizáciou (Kórejského polostrova) a budú chcieť dosiahnuť mierové spolunažívanie so Severnou Kóreou na základe uznania reality, nie je dôvod, prečo by sme sa nemali s USA posadiť za rokovací stôl,“ uviedol Kim minulý mesiac.
Americký prezident koncom októbra vycestuje do Ázie, aby sa v Malajzii zúčastnil na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a v Južnej Kórei na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Očakáva sa, že navštívi aj Japonsko.
