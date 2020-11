Koho dosadí Biden na kľúčové posty? Pozrite sa na možných kandidátov

Washington 12. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden v najbližších dňoch a týždňoch oznámi nominantov do svojho kabinetu, ktorý 20. januára prevezme vedenie krajiny od vlády úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Zoznam potenciálnych kandidátov na kľúčové posty prináša americká televízna stanica CNN.







Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov



Susan Riceová (55) bola počas vlády bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu (2009-2017) veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN a poradkyňa pre národnú bezpečnosť. Biden ju zvažoval ako kandidátku na post viceprezidentky, nakoniec si však vybral Kamalu Harrisovú.



Antony Blinken (58) je bývalý námestník ministra zahraničných vecí počas Obamovej vlády. Zároveň bol poradcom vtedajšieho viceprezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť.







Ministerstvo obrany Spojených štátov



Popredná predstaviteľka Pentagónu počas Obamovej vlády Michéle Flournoyová (59) by sa v prípade nominácie a schválenia stala prvou ženou na tomto poste.







Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť Spojených štátov (DHS)



Alejandro Mayorkas (60) bol námestník ministra pre DHS a riaditeľ Amerického úradu pre občianstvo a imigráciu (USCIS) počas vlády Baracka Obamu. Mayorkas dohliadal na implementáciu programu DACA, ktorý umožňoval státisícom mladých prisťahovalcov, pre ktorých sa v Spojených štátoch vžilo označenie rojkovia (dreamers), získať odklad vyhostenia a možnosť legálne pracovať v USA.



Lisa Monacová (52) bola poradkyňou pre národnú bezpečnosť počas Obamovej vlády. Predtým pracovala na ministerstve spravodlivosti a aj ako vedúca kancelárie vtedajšieho riaditeľa FBI Roberta Muellera.







Ministerstvo Spravodlivosti Spojených štátov



Doug Jones (66) bol ako prokurátor pre severný dištrikt Alabamy súčasťou dvoch medializovaných súdnych procesov s pravicovými teroristami. Do funkcie ho nominoval vtedajší prezident Bill Clinton.



Sally Yatesová (60) je bývalá ministerka spravodlivosti, do funkcie ju nominoval úradujúci prezident Donald Trump. Ten ju z funkcie následne odvolal po tom, čo v roku 2017 odmietla právne brániť cestovný zákaz Bieleho domu, týkajúci sa návštevníkov z prevažne moslimských krajín.







Bidenových nominantov musí schváliť Senát. O tom, ktorá strana bude mať v tejto hornej komore amerického Kongresu väčšinu, rozhodne 5. januára druhé kolo volieb v štáte Georgia. Predpokladá sa, že kontrolu nad Senátom si udržia republikáni.



Novozvolený prezident USA Joe Biden v stredu oznámil, že si za vedúceho kancelárie Bieleho domu vybral svojho dlhoročného poradcu Rona Klaina (59), ktorý je považovaný za vplyvného člena Demokratickej strany. Ako hlavný poradca bol súčasťou Bidenovho tímu počas jeho nedávnej prezidentskej volebnej kampane.



Víťazom amerických prezidentských volieb z 3. novembra sa stal demokratický kandidát Biden po tom, čo zvíťazil v štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident presiahol potrebnú hranicu 270 hlasov voliteľov a porazil tak svojho republikánskeho protikandidáta a úradujúceho šéfa Bieleho domu Trumpa. Informovali o tom v sobotu 7. novembra americké médiá vrátane televíznej stanice CNN a tlačovej agentúry AP.



Trump odmieta prijať prehru v prezidentských voľbách. Vyhlásil, že voľby sa ešte neskončili a má záujem v tejto veci podniknúť ďalšie právne kroky. Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.