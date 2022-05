CNN: Prelety lietadiel na Deň víťazstva zrušili v celom Rusku

Moskva 9. mája (TASR) - Plánované prelety lietadiel v rámci osláv Dňa víťazstva zrušili v pondelok v mestách po celom Rusku vrátane Moskvy, Petrohradu i juhoruského Rostova nad Donom. Uviedla to stanica CNN s odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.



Rozhodnutie upútalo pozornosť zahraničných vojenských analytikov, ktorí v pondelok sledovali vojenskú prehliadku v Moskve. Súčasťou prehliadky mal byť aj prelet 77 lietadiel nad Červeným námestím. Zúčastniť sa na ňom malo aj osem stíhačiek typu MiG-29, ktoré mali na oblohe sformovať písmeno "Z" na znak podpory ruských jednotiek bojujúcich na Ukrajine.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry RIA Novosti uviedol, že letecká šou bola v Moskve zrušená v dôsledku počasia. Prelety lietadiel však zrušili aj v mestách Samara, Kaliningrad a Murmansk, dodáva TASS.



"Znie to neuveriteľne. Podľa toho, čo som videl, sa zdalo byť slnečno. Jediným ospravedlnením by mohol byť silný bočný vietor na leteckých základniach, odkiaľ by lietadlá prilietali," povedal pre CNN bývalý dôstojník austrálskeho letectva Peter Layton.



Počas prehliadky v Moskve zaznamenali o 11.00 miestneho času vietor s rýchlosťou zhruba 24 kilometrov za hodinu s nárazmi približne 48 km/h, uviedla meteorologička CNN Monica Garrettová. Po 12.30 h miestneho času bol hlásený slabý dážď.



Jediná letecká šou naplánovaná na juhu Ruska, ktorá sa mala konať v Rostove nad Donom, sa neuskutočnila, uviedla agentúra TASS s odvolaním sa na tamojšie armádne zdroje.