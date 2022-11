CNN: Pri požiari obytnej budovy v New Yorku utrpelo zranenia 38 ľudí

New York 6. novembra (TASR) - Najmenej 38 ľudí utrpelo zranenia pri požiari obytnej budovy v meste New York, ktorý bol pravdepodobne spôsobený vznietením lítiovo-iónovej batérie. V sobotu to pre americké médiá povedali tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Požiar vypukol na 52. ulici v štvrti Manhattan. Päť ľudí utrpelo vážne zranenia a ďalší dvaja sú v kritickom stave, uviedla pre CNN komisárka Newyorského hasičského zboru (FDNY) Laura Kavanaghová.



Podľa požiarnikov tento rok išlo už o približne dvojstý požiar zapríčinený vznietením lítiovo-iónovej batérie v menších dopravných prostriedkoch na kratšie vzdialenosti, ako sú elektrické bicykle či kolobežky.



"V dôsledku požiarov spôsobených týmito batériami prišlo tento rok o život už šesť osôb," uviedol šéf newyorských hasičov Dan Flynn.



Podľa Flynnových slov sa požiar na Manhattane rozšíril z bytu, ktorého majiteľ si zarábal na živobytie opravovaním bicyklov.