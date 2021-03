CNN Prima News: Babiš naznačil možnosť letnej dovolenky v zahraničí

Praha 25. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok naznačil, že by sa ľudia v lete mohli dočkať dovolenky v zahraničí. Znovu vyzval občanov, aby vydržali s tým, že on osobne verí v zlepšenie pandemickej situácie, aj vďaka očkovaniu.



"Musíme spoločne zabrať a v lete tá dovolenka bude," vyhlásil vo štvrtok v rozhovore pre českú televíziu CNN Prima News. Upozornil však na to, že netreba zabúdať, aká bola v Česku situácia vlani v lete, keď sa podcenil stav pri návrate ľudí z dovoleniek.



"Dúfam, že väčšina bude zaočkovaná, ja som optimista," dodal premiér, ktorý sa dal zaočkovať už koncom vlaňajška ako prvý človek v celej Českej republike, pripomenul v správe spravodajský server Novinky.cz.



K vývoju protipandemických opatrení Babiš povedal, že jasno o ďalších nariadeniach by mohlo byť po veľkonočných sviatkoch. Premiér je pri uvoľňovaní a vývoji zdržanlivý, pretože má skúsenosti z minulosti, keď sa očakávania nenaplnili.



"Po Veľkej noci budeme schopní oznámiť nejaké dáta, nejaké termíny, ktoré aj dodržíme," odkázal ľuďom na tému plánovania letných dovoleniek.



Podľa premiéra je dôležité, aby obyvatelia Česka tento lockdown zvládli, aj keď sú frustrovaní a chcú slobodu.



"Ja tiež chcem slobodu, moja rodina aj známi mi takisto nadávajú. Ale musíme mať zodpovednosť. Voľby ma nezaujímajú. Zaujíma ma to, aby sme sa vrátili do normálneho života. Tento lockdown nesmieme pokaziť, ako sme pokazili ten 3. decembra, keď sme rozvoľňovali," varoval v rozhovore pre CNN Prima News premiér.