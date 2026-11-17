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CNN: Prísne utajovaná komunikačná sieť NSA je mimo prevádzky
Sieť známa ako NSA Net umožňuje zamestnancom agentúry interne si vymieňať utajované informácie.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Prísne utajovaná sieť, ktorú americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA) používa na internú komunikáciu, je mimo prevádzky. S odvolaním sa na šesť zdrojov o tom v utorok informovala televízia CNN, píše TASR.
Sieť známa ako NSA Net umožňuje zamestnancom agentúry interne si vymieňať utajované informácie. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne dôkazy, že by bola cieľom kybernetického útoku, uvádza CNN s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.
Jeden súčasný a jeden bývalý americký predstaviteľ pre CNN uviedli, že výpadok neovplyvní schopnosť agentúry sprostredkovávať prezidentovi Donaldovi Trumpovi dôležité spravodajské informácie počas jeho cesty po Ázii špeciálom Air Force One.
CNN pripomína, že výpadok najmocnejšej americkej spravodajskej služby prichádza po viacerých závažných technologických problémoch, ktoré postihli letecké a iné spoločnosti po celej krajine.
Sieť známa ako NSA Net umožňuje zamestnancom agentúry interne si vymieňať utajované informácie. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne dôkazy, že by bola cieľom kybernetického útoku, uvádza CNN s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.
Jeden súčasný a jeden bývalý americký predstaviteľ pre CNN uviedli, že výpadok neovplyvní schopnosť agentúry sprostredkovávať prezidentovi Donaldovi Trumpovi dôležité spravodajské informácie počas jeho cesty po Ázii špeciálom Air Force One.
CNN pripomína, že výpadok najmocnejšej americkej spravodajskej služby prichádza po viacerých závažných technologických problémoch, ktoré postihli letecké a iné spoločnosti po celej krajine.