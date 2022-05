CNN: Putin môže čoskoro oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine

Moskva 3. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin by mohol oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine už 9. mája, domnievajú sa viacerí nemenovaní americkí a západní predstavitelia. Informovala o tom v utorok spravodajská televízia CNN, podľa ktorej by vyhlásenie vojny Putinovi umožnilo plnú mobilizáciu ruských záložných síl.



Západní predstavitelia podľa CNN "dlho verili" tomu, že Putin využije symbolický význam osláv 9. mája v Moskve na to, aby oznámil buď vojenský úspech na Ukrajine, alebo veľkú eskaláciu konfliktu.



Podľa CNN sa začali odborníci prikláňať ku scenáru, že Putin oficiálne vyhlási vojnu Ukrajine. V Rusku sa pritom invázia na Ukrajinu môže označovať iba ako "špeciálna vojenská operácia". Putin v tejto súvislosti podpísal 4. marca zákon, ktorý zakazuje verejné vyjadrenia zamerané na diskreditáciu ruskej armády. Za jeho porušenie hrozí trest odňatia slobody až do výšky 15 rokov.



Formálne vyhlásenie vojny by mohlo potenciálne posilniť verejnú podporu ruskému vojenskému ťaženiu, špekuluje CNN. Podľa ruských zákonov by to tiež Putinovi umožnilo zmobilizovať záložné sily a povolávať brancov, "ktorých zrejme Rusko zúfalo potrebuje" pri rastúcom nedostatku síl. Západní a ukrajinskí predstavitelia odhadujú, že od začiatku ruskej invázie pred viac ako dvoma mesiacmi bolo zabitých najmenej 10.000 ruských vojakov.



Rusko každoročne 9. mája oslavuje Deň víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Pri tejto príležitosti sa koná tradičná vojenská prehliadka na Červenom námestí v Moskve.