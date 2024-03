CNN: Rusko dokáže vyrábať viac delostreleckej munície ako USA a Európa

Los Angeles/Londýn 11. marca (TASR) - Tajné služby členských krajín aliancie NATO odhadujú, že Rusko každý mesiac vyprodukuje asi 250.000 delostreleckých granátov, informovala americká spravodajská televízia CNN.



Kým Rusko je ročne schopné vyrobiť asi tri milióny delostreleckých granátov, kapacity USA a EÚ umožňujú Ukrajine dodávať ročne najviac 1,2 milióna tohto typu munície.



"Teraz sme vstúpili do vojny výrobných zdrojov," povedal nemenovaný predstaviteľ NATO v rozhovore pre CNN. "Výsledok na Ukrajine závisí od toho, ako bude každá zo strán vybavená pre vedenie tejto vojny," doplnil.



Podľa medializovaných správ Rusko v súčasnosti vystreľuje asi 10.000 nábojov denne - v porovnaní s približne 2000, ktoré na fronte použije Ukrajina. Predstaviteľ nemenovanej európskej spravodajskej služby uviedol, že na niektorých miestach frontovej línie je situácia ešte horšia.



CNN pripomína, že Ukrajina síce dostala od západných spojencov moderné zbraňové systémy, ale podľa vojenských analytikov vojnu na Ukrajine môže pravdepodobne vyhrať skôr ten, kto použije viac delostreleckých granátov.



Podľa predstaviteľa NATO, s ktorým CNN komunikovala, Rusko má svoje továrne na rakety v prevádzke 24 hodín denne sedem dní v týždni, pričom personál pracuje v 12-hodinových zmenách. Ruský obranný sektor v súčasnosti zamestnáva približne 3,5 milióna ľudí - v porovnaní s dvomi až 2,5 miliónmi pred začiatkom vojny. Okrem toho Rusko dostáva delostrelecké granáty z Iránu a Severnej Kórey, doplnila CNN.



Ruská vojenská mašinéria teraz ide na plný výkon, uviedla CNN. Americkí a západní predstavitelia však tvrdia, že ani to Rusku nestačí na uspokojenie jeho potrieb. Západné tajné služby preto neočakávajú, že Rusko v krátkodobom horizonte dosiahne na bojisku veľké úspechy. Upozorňujú tiež, že výrobná kapacita Ruska má svoje hranice: dosiahne ich niekedy v budúcom roku.



Podľa expertov, ktorí hovorili pre CNN, je Západ z dlhodobého hľadiska stále schopný dohnať Rusko vo výrobe nábojov – a zároveň vyrábať aj lepšie vybavenie.



"Západ práve začína zintenzívňovať vytváranie infraštruktúry na zabezpečenie požadovanej úrovne výroby munície," uviedol pre CNN zástupca náčelníka velenia americkej armády v Európe generálporučík Stephen Basham.



Podľa ďalších odhadov západných tajných služieb, na ktoré sa odvoláva CNN, celková bilancia zdrojov stále dáva Moskve výhodu – najmä ak americká vláda nedokáže odblokovať balík pomoci Ukrajine, proti čomu sa stavajú republikánski členovia Kongresu.



"Nejde to veľmi dobre, ale závisí to od toho, čo sa stane," povedal jeden zo zdrojov. "Ak sa pomoc obnoví - a rýchlo - nie je všetko stratené," konštatoval citovaný zdroj.



Rusko nedávno obsadilo východoukrajinské mesto Avdijivka, čo je vo všeobecnosti vnímané ako prielom na bojisku. Ukrajina pritom zápasí nielen s nedostatkom munície, ale aj s rastúcim nedostatkom personálu na frontoch, doplnila CNN.