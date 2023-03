CNN: Rusko nedokáže plniť dodávky zbraní pre Indiu

Naí Dillí 24. marca (TASR) - Rusko nedokáže v dôsledku vojny na Ukrajine plniť svoje záväzky týkajúce sa údajne väčšej dodávky zbraní pre Indiu, oznámili indické vzdušné sily. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy televízie CNN.



"Písomne nám oznámili, že nie sú schopní to doručiť," uvádza sa správe armády, ktorú zverejnila dolná komora indického parlamentu. V správe sa pritom neuvádza, čo presne malo Rusko Indii dodať.



Podľa agentúry Reuters je najväčšou pokračujúcou dodávkou zbraní z Ruska do Indie systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf. India tieto systémy kúpila od Ruska v roku 2018 za 5,4 miliardy dolárov. Tri batérie už Moskva dodala, dva zatiaľ nie.



Indické letectvo je okrem toho závislé aj od dodávok súčiastok z Ruska pre stíhačky Su-30MKI and MiG-29.



Rusko je podľa Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) druhým najväčším vývozcom zbraní na svete. Spomínané problémy by pritom podľa CNN mohli mať dopad na vzťahy Moskvy a Naí Dillí, keďže India nakupuje najviac zbraní práve od Ruska.



Začiatkom marca pritom ruský prezident Vladimir Putin oznámil zvýšenie produkcie "urgentne potrebných" zbraní.