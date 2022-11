CNN: Rusko v decembri plánuje naplno obnoviť dopravu na Krymskom moste

Moskva 4. novembra (TASR) - Rusko plánuje do 20. decembra naplno obnoviť dopravu na Krymskom moste, ktorý bol vážne poškodený po výbuchu 8. októbra. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice CNN, ktorá sa odvoláva na štvrtkové vyjadrenia ruského vicepremiéra Marata Chusnullina.



"Plánujeme obnoviť dopravu v oboch jazdných pruhoch na moste," povedal Chusnullin počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ďalšími členmi vlády. Vicepremiér spresnil, že jeden pruh má byť sprejazdnený do 5. decembra a druhý do 20. decembra.



Putin sa počas štvrtkového stretnutia poďakoval všetkým, ktorí sa na obnove mosta podieľajú.



Krymský most, ktorý spája anektovaný polostrov Krym s ruskou pevninou, bol vážne poškodený 8. októbra tohto roka po výbuchu v nákladnej časti jedného vozidla. Časti tohto mosta sa zrútili, pripomína CNN.



Ruská federácia označila výbuch na Krymskom moste, známom aj pod názvom Kerčský, za teroristický čin.