CNN: Rusko začalo v Iráne s výcvikom s dronmi, asi ich chce kúpiť

Washington 10. augusta (TASR) - Spojené štáty sa domnievajú, že Rusi začali v posledných týždňoch v Iráne s výcvikom s dronmi domácej výroby. To podľa nich môže znamenať, že Rusko má v úmysle tieto bezpilotné lietadlá od Iránu kúpiť. TASR správu prevzala od televízie CNN, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie nemenovaného predstaviteľa USA.



"V priebehu posledných niekoľkých týždňov ruskí predstavitelia uskutočnili výcvik v Iráne, ktorý je súčasťou dohody o presune dronov z Iránu do Ruska," uviedol americký predstaviteľ. Dodal, že informácie o výcviku boli nedávno odtajnené.



Televízia CNN sa so žiadosťou o vyjadrenie obrátila na ruskú ambasádu vo Washingtone. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na otázky o dronoch ešte v júli reagoval, že záležitosť "nebude komentovať".



Irán predviedol ruskej strane svoje drony typu Shahed-191 a Shahed-129 na letisku v meste Kášán ležiacom južne od Teheránu. Oba typy dronov sú schopné niesť samonavádzacie rakety. Delegácia z Ruska navštívila Kášán v júni najmenej dvakrát, píše CNN.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že podľa Spojených štátov Irán plánuje Rusku predať stovky dronov, ktoré by ruské jednotky mohli použiť v bojoch na Ukrajine.



Ukrajinská armáda používa na útoky na ruské veliteľské stanovištia, tanky a protilietadlové systémy drony Bayraktar tureckej výroby, zatiaľ čo ruskí vojaci využívajú bezpilotné lietadlá Orlan-10 vlastnej výroby najmä na prieskum a vedenie elektronickej vojny. Rusi však majú podľa CNN problém s dopĺňaním zásob, preto sa zo žiadosťou o poskytnutie vybavenia obrátili na Irán.