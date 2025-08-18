< sekcia Zahraničie
CNN: Schôdzka Zelenskyj - Trump bola priateľskejšia než vo februári
Zelenskyj mal tentokrát oblečené čierne sako vojenského strihu s čiernou košeľou, za čo ho Trump ocenil gestom aj pochvalou.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Verejná časť pondelkového stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu prebehla v oveľa priateľskejšej atmosfére než vo februári, všimla si stanica CNN. Vtedy sa podobná schôdzka skončila roztržkou a predčasne, lídri sa tak k rokovaniu za zatvorenými dverami ani nedostali, píše TASR.
Zelenskyj mal tentokrát oblečené čierne sako vojenského strihu s čiernou košeľou, za čo ho Trump ocenil gestom aj pochvalou. „Páči sa mi to,“ povedal Trump Zelenskému, keď ho vítal pred Bielym domom. „V tom obleku vyzeráte skvele,“ pochválil ukrajinského prezidenta aj reportér Brian Glenn, ktorý mu vo februári na rovnakom mieste vyčítal, že na sebe oblek nemá. „Vy máte ten istý oblek. Ja som sa prezliekol, vy nie,“ zažartoval napokon Zelenskyj, na čo sa v miestnosti ozval smiech.
Zmenu odevu hodnotí CNN ako zrejmý ústupok voči Trumpovej nevôli k mikine, ktorú mal Zelenskyj na sebe, keď sa takto stretli naposledy. Voľba oblečenia podľa CNN vytvorila veselú atmosféru. Server britskej stanice Sky News napísal, že hoci môže ísť o nepodstatný detail, Trump si cení rešpekt voči svojej funkcii.
Na rozdiel od februára boli predstavitelia Trumpovej administratívy počas pondelkového stretnutia ticho; väčšinu času hovoril Trump, na niekoľko otázok odpovedal aj Zelenskyj. Na pohovke vedľa prezidenta USA sedel jeho viceprezident J. D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec pre Rusko Steve Witkoff, za nimi potom stáli ďalší členovia vlády.
CNN si všimla aj okamih, ktorý mohol v miestnosti ešte pred interakciou lídrov s novinármi navodiť pozitívnu náladu. Zelenskyj sa poďakoval Trumpovi za to, že jeho manželka Melania poslala list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, a sám odovzdal Trumpovi list od svojej manželky Oleny adresovaný prvej dáme USA.
„Bolo to gesto, ale možno veľmi dôležité, keďže Trump následne poskytol niektoré zo svojich doteraz najsilnejších uistení, že Spojené štáty Ukrajinu neopustia,“ zhodnotila CNN.
Zelenskyj z februárového stretnutia s Trumpom odišiel na výzvu hostiteľa predčasne. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde Trump Zelenského okrem iného obvinil, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas spolu s Vanceom. Zelenskému tiež povedal, že hazarduje s rozpútaním tretej svetovej vojny.
