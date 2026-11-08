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CNN: Šéf UFC odmietol Trumpovu ponuku stať sa hovorcom
Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.
Autor TASR
Washington 8. novembra (TASR) - Šéf organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White podľa zdroja stanice CNN odmietol ponuku amerického prezidenta Donalda Trumpa stať sa novým hovorcom Bieleho domu. CNN o tom informovala krátko po Trumpovom oznámení v sobotu. White odmietnutie alebo prijatie návrhu zatiaľ nepotvrdil, s Trumpom sa má ale v pondelok stretnúť v Bielom dome, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Naďalej nebolo jasné, či to Trump s ponukou myslel vážne. Oznámil ju na sieti Truth Social iba niekoľko dní po tom, čo jeho Republikánska strana utrpela porážku vo voľbách do Kongresu. „Dana, prosím, prijmi túto ponuku!“ napísal v sobotu americký prezident.
Zdroj citovaný CNN tvrdil, že White, ktorý je prezidentom a generálnym riaditeľom najväčšej a najprestížnejšej organizácie vo svete zmiešaných bojových umení, „veľmi nezvyčajný“ návrh odmietol. Nemenovaný Trumpov spolupracovník podľa CNN tiež povedal, že Trump iba žartoval, keď na neobsadenú pozíciu navrhol Whitea.
Šéf UFC krátko po oznámení zverejnil na platforme Instagram fotografiu, pravdepodobne vytvorenú umelou inteligenciou, na ktorej je zachytený za rečníckym pultom v tlačovej miestnosti Bieleho domu s popisom „Smerujeme do ďalšej kapitoly“.
Neskôr na tlačovej konferencii počas boxerského podujatia v Londýne sa White podľa CNN sa vyhol odpovedi na otázku k ponuke a uviedol len to, že plánuje odletieť do Washingtonu, kde sa v pondelok stretne s Trumpom.
Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.
Naďalej nebolo jasné, či to Trump s ponukou myslel vážne. Oznámil ju na sieti Truth Social iba niekoľko dní po tom, čo jeho Republikánska strana utrpela porážku vo voľbách do Kongresu. „Dana, prosím, prijmi túto ponuku!“ napísal v sobotu americký prezident.
Zdroj citovaný CNN tvrdil, že White, ktorý je prezidentom a generálnym riaditeľom najväčšej a najprestížnejšej organizácie vo svete zmiešaných bojových umení, „veľmi nezvyčajný“ návrh odmietol. Nemenovaný Trumpov spolupracovník podľa CNN tiež povedal, že Trump iba žartoval, keď na neobsadenú pozíciu navrhol Whitea.
Šéf UFC krátko po oznámení zverejnil na platforme Instagram fotografiu, pravdepodobne vytvorenú umelou inteligenciou, na ktorej je zachytený za rečníckym pultom v tlačovej miestnosti Bieleho domu s popisom „Smerujeme do ďalšej kapitoly“.
Neskôr na tlačovej konferencii počas boxerského podujatia v Londýne sa White podľa CNN sa vyhol odpovedi na otázku k ponuke a uviedol len to, že plánuje odletieť do Washingtonu, kde sa v pondelok stretne s Trumpom.
Biely dom nemá hovorcu od 16. októbra, keď vo funkcii po necelom týždni skončila Katie Zachariová.