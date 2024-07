CNN: Senátor Joe Manchin zvažuje kandidatúru na prezidenta USA

Washington 22. júla (TASR) — Joe Manchin zvažuje opätovnú registráciu za člena Demokratickej strany a kandidatúru na prezidenta. Oznámila to v noci na nedeľu televízia CNN s odvolaním sa na zdroje blízke tomuto v súčasnosti nezávislému senátorovi za štát Západná Virgínia a jeho niekdajšiemu demokratickému guvernérovi.



Senátor v nedeľu ešte predtým, ako prezident Joe Biden oznámil, že odstupuje z kampane za svoje znovuzvolenie, vyzval Bidena, aby prenechal miesto mladším.



"Myslím si, a dospel som k tomuto rozhodnutiu s ťažkým srdcom, že je čas odovzdať pochodeň novej generácii," povedal 76-ročný Manchin v relácii State of the Union televízie CNN.



Manchin ďalej uviedol, že dúfa, že ak Biden odstúpi, uskutoční sa "otvorený proces“ výberu nového prezidentského kandidáta. Povedal, že ako potenciálnych náhradníkov Bidena uprednostňuje guvernérov, pretože ako prezident si "nemôžu dovoliť" byť stranícky.



Manchin, dlhoročný umiernený demokrat, v máji oznámil, že bude pôsobiť ako nezávislý.



Demokratická strana si prezidentského kandidáta vyberie na nominačnom zjazde, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 22. augusta v Chicagu.