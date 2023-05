CNN: Systém Patriot na Ukrajine je zrejme poškodený, ale nie zničený

Washington/Londýn 17. mája (TASR) - Americký systém protivzdušnej obrany Patriot bol v dôsledku ruskej raketovej paľby na Kyjev a jeho okolie pravdepodobne poškodený, ale nie zničený. Pre spravodajskú televíziu CNN to uviedol nemenovaný americký predstaviteľ, ktorý komentoval následky raketových úderov z utorkového rána, píše TASR.



Zdroj dodal, že USA stále posudzujú rozsah škôd a snažia sa zistiť, či bude potrebné systém úplne stiahnuť, alebo ho ukrajinské jednotky opravia na mieste.



Ruské ministerstvo obrany v utorok v príspevku zverejnenom v aplikácii Telegram uviedlo, že "vysoko presný úder hypersonického raketového systému Kinžal v meste Kyjev zasiahol protilietadlový raketový systém Patriot americkej výroby".



Ukrajinskí predstavitelia v utorok uviedli, že úspešne zneškodnili všetkých šesť hypersonických rakiet vypálených ruskou armádou, ale tvrdenie ruského ministerstva obrany o zásahu systému Patriot odmietli komentovať.



"Necháme to bez komentára. Ruské zdroje nebudeme komentovať," povedal na brífingu hovorca ukrajinských leteckých síl Jurij Ihnat.



CNN informovala, že Ukrajina má v súčasnosti na svojom území dva systémy protivzdušnej obrany Patriot - jeden jej darovali USA a druhý spoločne Nemecko a Holandsko.



Nie je jasné, ktorý z týchto systémov mohol byť poškodený, ale vyradenie jedného z nich z prevádzky by mohlo ovplyvniť schopnosť Ukrajiny brániť Kyjev v situácii zintenzívňujúcich sa ruských raketových útokov, upozornila CNN.



Iný americký predstaviteľ pripustil, že raketový útok zasiahol jeden z viacerých komponentov batérie Patriot.



CNN objasnila, že kompletná batéria Patriot má šesť hlavných komponentov: generátory, radarovú súpravu, riadiacu stanicu, antény, odpaľovaciu stanicu a záchytné rakety. Tieto komponenty spolupracujú pri odpálení rakety a jej úspešnom navedení na cieľ. Rozsiahle poškodenie jednej alebo viacerých súčastí však môže podľa CNN odstaviť systém. Patrioty na Ukrajinu dorazili v apríli.



Systém Patriot má výkonný radar na detekciu prichádzajúcich cieľov na veľkú vzdialenosť. To však zároveň umožňuje nepriateľovi zistiť polohu batérie. Okrem toho - na rozdiel od niektorých protivzdušných obranných systémov kratšieho dosahu poskytnutých Ukrajine, ktoré sú mobilné a ťažšie zamerateľné - je Patriot väčší a stacionárnejší, čo ruským silám umožňuje časom zamerať jeho polohu.



Ako americkí predstavitelia minulý týždeň uviedli pre CNN, Rusko už predtým zaútočilo na systémy Patriot hypersonickými raketami, a to napríklad 4. mája, keď sa útok nepodaril: Ukrajinci úspešne zachytili ruskú strelu skôr, ako mohla systém zasiahnuť, doplnila CNN.