CNN: Trump chce na rokovania s Arákčím vyslať Witkoffa a Kushnera
Odchod šéfa iránskej diplomacie do Pakistanu v piatok popoludní potvrdil štátne médiá.
Washington 24 apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje na rokovania do Pakistanu s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím vyslať vyjednávačov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera. V piatok o tom s odvolaním na dva zdroje z americkej vlády informovala televízia CNN.
Viceprezident USA. J. D. Vance sa zatiaľ zúčastniť na rokovaniach neplánuje, keďže prítomný nebude ani predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Toho považuje americká strana za šéfa delegácie a teda Vanceovho náprotivka. Viceprezident však bude pripravený vycestovať do Islamabadu, ak rokovania pokročia. Členovia jeho tímu budú v Pakistane a budú súčasťou rozhovorov.
Informácie CNN medzičasom potvrdila aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, podľa ktorej vyjednávači odletia v sobotu ráno amerického času. „Všetci budú pripravení ísť do Pakistanu, ak to bude potrebné, ale najskôr tam pôjdu Steve a Jared, ktorí budú o priebehu informovať viceprezidenta a zvyšok tímu,“ povedala v televízii Fox News.
Americký prezident Donald Trump v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
