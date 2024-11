CNN: Trump pravdepodobne umožní šéfovi Fedu dokončiť funkčné obdobie

Washington 7. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump pravdepodobne umožní Jeromeovi Powellovi dokončiť jeho funkčného obdobie ako predseda Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky USA. Uviedla to vo štvrtok spravodajská televízia CNN s odvolaním sa na Trumpovho poradcu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump môže zmeniť názor, ale v súčasnosti on aj jeho ekonomický tím zastávajú názor, že Powell by mal zostať na čele centrálnej banky, kým mu nevyprší mandát v máji 2026. Uviedla to CNN s odvolaním sa na neidentifikovaného poradcu.