CNN: Trump si myslí, že Harrisovú porazí ľahšie ako Bidena

Washington 21. júla (TASR) - Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že viceprezidentku Kamalu Harrisovú bude ľahšie poraziť ako úradujúceho prezidenta Joea Bidena.



Trump to podľa americkej spravodajskej televízie CNN uviedol krátko po tom, ako Biden prostredníctvom siete X oznámil, že ukončí svoju predvolebnú kampaň a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie do funkcie prezidenta Spojených štátov.



Po tom, ako sa vzdal kandidatúry, Biden na sieti X vyjadril podporu Harrisovej ako potenciálnej kandidátke Demokratickej strany pre prezidentské voľby v novembri 2024.



Americký prezident uviedol, že podporuje viceprezidentku USA Kamalu Harrisovú ako nominantku Demokratickej strany do tohtoročných prezidentských volieb. Biden predtým oznámil, že stiahne svoju kandidatúru na post prezidenta USA a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Dnes chcem ponúknuť svoju plnú podporu pre Kamalu ako nominantku našej strany tento rok," uviedol Biden na platforme X.



Biden v príspevku na sieti X uviedol, že zostane vo funkcii prezidenta USA a najvyššieho veliteľa ozbrojených síl USA do januára 2025, keď sa mu skončí funkčné obdobie. V statuse tiež avizoval, že tento týždeň sa prihovorí národu.



Biden ukončuje svoju predvolebnú kampaň po tom, ako časť jeho kolegov z Demokratickej strany stratila vieru v jeho schopnosť poraziť v prezidentských voľbách republikána Donalda Trumpa, konštatovala agentúra Reuters.