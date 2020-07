Trumpova administratíva upovedomila Kongres o vystúpení z WHO

Washington 7. júla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa upovedomila Kongres, že Spojené štáty oficiálne vystupujú zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), informovala spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na utorkové vyhlásenie demokratického senátora Roberta Menendeza.



"Kongres dostal oznámenie, že POTUS (prezident) oficiálne vystupuje z WHO uprostred pandémie," uviedol na Twitteri Menendez, člen senátneho výboru pre zahraničné vzťahy.



Nemenovaný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí potvrdil, že Spojené štáty v pondelok o svojom vystúpení upovedomili generálneho tajomníka OSN.



Podľa zdroja je list adresovaný OSN veľmi krátky. Upozornil však, že nevie, či list, ktorý videl, bol jeho konečnou verziou.



Proces vystúpenia by mal trvať jeden rok.



Trump ešte koncom mája vyhlásil, že pristúpi k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO.



Ešte predtým organizácii pozastavil financovanie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny.