CNN: Údery USA na Irán nezničili hlavné zložky jeho jadrového programu

Washington/Teherán 24. júna (TASR) - Americké údery na tri iránske jadrové zariadenia z noci na nedeľu nezničili hlavné zložky jadrového programu Teheránu, zrejme ho len vrátili späť o niekoľko mesiacov. Naznačuje to počiatočný odhad amerických spravodajských služieb, o ktorom v utorok s odvolaním sa na tri nemenované zdroje informovala stanica CNN. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v reakcii správu spochybnila a údajný odhad označila za úplne nepravdivý, píše TASR.



Spojené štáty v nedeľu nadránom zbombardovali iránske jadrové zariadenia vo Fordó, Natanze a Isfaháne. Americký prezident Donald Trump bezprostredne potom vyhlásil, že útoky tieto zariadenia „úplne zničili“. Podobne jeho minister obrany Pete Hegseth hovoril o zničených jadrových ambíciách Iránu.



Predbežný posudok dopadov útokov vypracovala Obranná spravodajská agentúra (DIA), ktorá je súčasťou amerického ministerstva obrany (Pentagónu). Vychádza pritom z odhadu škôd, ktoré po úderoch vykonalo Centrálne velenie USA (CENTCOM), uviedol jeden zo zdrojov.



Podľa citovaných osôb z posudku vyplýva, že iránske zásoby obohateného uránu zničené neboli a centrifúgy sú z veľkej časti „neporušené“. Totiž vo všetkých troch iránskych zariadenia boli údajne zasiahnuté zväčša konštrukcie nachádzajúce sa nad zemou, pričom tie boli vážne poškodené.



Podľa analytikov stále nie je jasné, či údery USA odstránili jadrovú hrozbu Teheránu - je možné, že Irán stihol presunúť svoje zásoby vysoko obohateného uránu mimo lokalít, ktoré boli terčom izraelských aj amerických útokov. Odhad DIA podľa jedného zo zdrojov je, že USA vrátili iránsky jadrový program späť „maximálne o niekoľko mesiacov“, uviedla CNN.



Biely dom pripustil, že posudok existuje, ale uviedol, že s ním nesúhlasí. Leavittová na sieti X napísala, že dokument bol označený ako „prísne tajný“, ale napriek tomu ho stanici vraj „poskytol anonymný neúspešný zamestnanec spravodajskej komunity“.



„Únik tohto údajného posudku je jasným pokusom ponížiť prezidenta Trumpa a zdiskreditovať odvážnych stíhacích pilotov, ktorí vykonali dokonale vykonanú misiu s cieľom zničiť iránsky jadrový program. Každý vie, čo sa stane, keď na cieľ dokonale zhodíte 14 bômb s váhou 13,6 tony: úplné vyhladenie,“ uviedla Trumpova hovorkyňa.



Na to, aby USA získali komplexný obraz o vplyve ich úderov, je podľa CNN ešte priskoro a hodnotenie škôd ďalej pokračuje. Žiadny zo zdrojov nepopísal, ako sa posudok DIA zhoduje s hľadiskom ostatných spravodajských služieb. USA naďalej zhromažďujú spravodajské informácie, a to aj z Iránu, dodala CNN.



Šéf rezortu obrany USA Hegseth na správy spochybňujúce deklarovanú úspešnosť útokov na iránske jadrové zariadenia reagoval vyhlásením, že zhodené bomby „zasiahli presne to správne miesto v každom cieli - a fungovali dokonale“. „Na základe všetkého, čo sme videli - a ja som videl všetko -, naše bombardovanie zničilo schopnosť Iránu zostrojiť jadrové zbrane,“ uviedol Hegseth pre agentúru Reuters.