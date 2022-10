CNN: Ukrajina navrhuje koordinovať s USA ciele svojich útokov s ATACMS

Washington 3. októbra (TASR) - Ukrajina požiadala Spojené štáty o dodávku taktických balistických rakiet ATACMS s dosahom 300 kilometrov. Kyjev zároveň navrhuje, že s Washingtonom bude koordinovať použitie týchto rakiet voči konkrétnym cieľom. Uviedla to v pondelok na svojom webe americká televízna spoločnosť CNN, ktorá sa odvolala na viaceré informované zdroje.



CNN konštatuje, že USA by takto dostali faktické "právo veta" nad raketovými útokmi ukrajinskej armády proti Rusku. Ukrajina tak chce presvedčiť administratívu prezidenta Joea Bidena, že poskytnutie tohto typu zbraní nepovedie k úderom na ruské územie. USA sa totiž obávajú, že dodávky zbraní schopných zasiahnuť ruské územie by mohli viesť k eskalácii vojny a k priamemu zatiahnutiu Spojených štátov do konfliktu.



Kyjev podľa nemenovaného ukrajinského predstaviteľa vymenoval konkrétne ciele, ktoré chce na svojom území zasiahnuť a na ktoré nemá so súčasnou vojenskou technikou dosah. Patria medzi ne zásobovacie trasy, letiská, letecké základne a sklady zbraní na južnej a východnej Ukrajine vrátane anektovaného Krymu.



Predstavitelia americkej administratívy sú však presvedčení, že v súčasnosti dodávané rakety do salvových raketometov HIMARS s dosahom 70 kilometrov na plnenie vojenských úloh Ukrajine postačujú.



Rakety ATACMS je možné odpaľovať z platforiem MLRS alebo HIMARS. Vizuálne je odpaľovací systém ATACMS podobný salvovému odpaľovaciemu systému HIMARS, avšak neobsahuje šesť rakiet ako HIMARS, ale iba jednu – s približne štvornásobným dosahom.



Bidenova administratíva minulú stredu oznámila financovanie dodávky ďalších 18 systémov HIMARS pre Ukrajinu, čím sa ich celkový počet zvýši na viac ako tri desiatky.