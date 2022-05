CNN: Ukrajina potopila krížnik Moskva vďaka informáciám od USA

Washington 6. mája (TASR) - Spojené štáty poskytli ukrajinskej armáde spravodajské informácie, ktoré jej pomohli zasiahnuť ruský krížnik Moskva, uviedli pre stanicu CNN nemenované americké zdroje oboznámené so situáciou. TASR informáciu prevzala od denníka The Guardian.



Ukrajinská armáda spozorovala v Čiernom mori ruskú vojnovú loď a následne požiadala svoje americké kontakty o potvrdenie, že ide o krížnik Moskva, tvrdia spomínané zdroje. Z USA údajne prišla kladná odpoveď, ako aj spravodajské informácie o polohe krížnika.



Nie je jasné, či Washington vedel, že ukrajinská armáda na loď zaútočí. Vyššie spomenuté zdroje však uviedli, že USA neboli zapojené do rozhodnutia ukrajinských síl na krížnik zaútočiť



Dvaja vysokopostavení predstavitelia Spojených štátov uviedli pre denník New York Times, že ukrajinská armáda získala presnú polohu krížnika bez pomoci a USA požiadala len o potvrdenie. Iní americkí predstavitelia však tvrdia, že spravodajské informácie od USA zohrali kľúčovú rolu pri úspešnom útoku.



New York Times predtým vo štvrtok informoval, že Spojené štáty poskytli spravodajské informácie o ruských jednotkách, ktoré umožnili Ukrajincom zabiť viacerých ruských generálov počas bojov v krajine. Hovorca Pentagónu John Kirby na otázku o spravodajských informáciách poskytovaných Ukrajincom povedal, že americké ministerstvo obrany "nebude hovoriť o podrobnostiach". Pripustil však, že Spojené štáty odovzdávajú Ukrajine informácie, ktoré môžu Ukrajinci "použiť na svoju obranu".



Kremeľ vo štvrtok uviedol, že si je dobre vedomý toho, že USA, Británia a ďalšie členské krajiny NATO poskytujú Ukrajine spravodajské informácie. Dodal, že napriek tomu dosiahne na Ukrajine svoje stanovené ciele.



Raketový krížnik Moskva sa potopil 14. apríla po explózii a požiari, ktoré podľa Kyjeva spôsobil ukrajinský raketový útok. Podľa Ruska však išlo o následok výbuchu munície na palube.