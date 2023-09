CNN: Ukrajinské špeciálne jednotky môžu byť za útokmi v Sudáne

Chartúm/Kyjev 20. septembra (TASR) - Ukrajinské špeciálne jednotky možno stoja za viacerými dronovými útokmi a tiež pozemnou vojenskou operáciou namierenou proti milíciám podporovaným ruskou žoldnierskou Vagnerovou skupinou v Sudáne. Útoky sa odohrali v blízkosti hlavného mesta Chartúm. TASR o tom informuje v stredu na základe informácií od stanice CNN.



Za útokmi a vojenskou operáciou nie je sudánska armáda, povedal pre CNN nemenovaný zdroj z ukrajinskej armády. Na otázku, či ich vykonala ukrajinská armáda, odpovedal, že ich "pravdepodobne vykonali ukrajinské špeciálne jednotky". Vojenská operácia bola namierená proti polovojenskému zoskupeniu Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré dlhodobo bojuje so sudánskou armádou o ovládnutie krajiny.



CNN sa nepodarilo nezávisle preukázať, že Ukrajina sa do operácie skutočne zapojila. Na videonahrávke z útokov, ktoré stanica získala, sú však drony, ktoré majú charakteristické znaky tých, ktoré používa Ukrajina. Dva komerčne dostupné drony s ukrajinským nápisom na ovládači boli podľa stanice súčasťou najmenej ôsmich útokov. Experti tiež hovoria, že použitá taktika útoku bezpilotných lietadiel je pre Sudán aj okolitý región veľmi nezvyčajná.



Ukrajina sa k útokom oficiálne neprihlásila. Predstaviteľ sudánskej armády povedal, že "nemá vedomosť o ukrajinských útokoch v Sudáne" a nemyslí si, že za tieto útoky je zodpovedný Kyjev. Niekoľko predstaviteľov USA takisto vyjadrilo počudovanie nad tvrdením, že útoky vykonala Ukrajina.



Útoky Ukrajiny v Sudáne by znamenali dramatické rozšírenie frontu v rusko-ukrajinskej vojne. Okrem niekoľkých útokov ukrajinskými bezpilotnými lietadlami na ruskom území sa protiútoky Ukrajiny sústreďujú na okupované oblasti svojho štátu na východe a juhu.